Tajani: "Forza Italia va avanti e non si scioglie, Berlusconi rimarrà sempre la nostra guida"

Dopo la morte del leader Silvio Berlusconi Forza Italia e alla ricerca di un nuovo assetto. Antonio Tajani, che fino alla scomparsa del fondatore del partito era il numero due e coordinatore nazionale, ha tenuto una conferenza stampa nella sede di Forza Italia, a piazza San Lorenzo in Lucina, a Romam insieme ai capigruppo di Senato e Camera Licia Ronzulli e Paolo Barelli e il capo delegazione azzurro al Parlamento europeo Fulvio Martusciello. "Forza Italia continuerà a essere protagonista dell'azione di governo, sosterremo lealmente e costruttivamente il governo di centrodestra per realizzare i progetti di Berlusconi", ha assicurato Tajani.

"Siamo ancora profondamente scossi, non è facile essere qui a poche ore dalla scomparsa del nostro leader. È difficile guardare al futuro senza di lui. Ma lui voleva che guardassimo al futuro. Berlusconi è un leader che non scompare, il suo pensiero e i suoi sogni rimarranno e tocca a noi fare in modo che si trasformino in realtà", ha detto in apertura Tajani.

"Stamani ho ricevuto una telefonata da Marina Berlusconi, che mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia per le manifestazioni di grande affetto che ha riversato su suo padre. Marina mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima, l'affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia, che è una delle maggiori realizzazioni di Berlusconi. Marina mi ha autorizzato a rendere pubblico questo colloquio telefonico. Prima di dirvi i nostri impegni politici e i tempi per realizzare quello che prevede il nostro statuto voglio ribadire che tutto il movimento politico è unito attorno al nome di Silvio Berlusconi, tutti i nostri parlamentare sono impegnati per lavorare affinché Fi si confermi un grande partito liberale, cristiano, garantista, europeista e atlantista".

"Le nostre priorità saranno la riforma della Giustizia, positiva la scelta che abbiamo condiviso ieri in Cdm dei primi passi proposti dal ministro Nordio. Rimane una priorità la riduzione della pressione fiscale, vogliamo sia mantenuto il taglio del cuneo, previsto fino alla fine dell'anno. Ci batteremo per le pensioni minime a mille euro al mese, per ottenerle entro la fine della legislatura, e ci batteremo per le riforme istituzionali. Vogliamo la riforma della burocrazia, ci batteremo contro il cambiamento climatico e per la difesa dell'ambiente, con una visione pragmatica e non ideologica, che tenga conto della vocazione industriale e agricola della nostra Italia".

"In Europa lavoreremo per rafforzare il Ppe, creare una maggioranza di centrodestra, popolari, conservatori e liberali dopo le elezioni del 2024. Per realizzare tutti questo obiettivi dobbiamo assicurare a Fi una struttura che rispetti il nostro statuto".

"Per rispettare l'articolo 19 dello statuto di Forza Italia, che prevede cosa fate in caso di impedimento del presidente, giovedì si riunirà il comitato di presidenza che riunirà il consiglio nazionale che eleggerà il presidente del partito che lo guiderà fino al prossimo Congresso", ha sottolineato ancora Tajani.

Per quanto riguarda i tempi per il Congresso nazionale, il vicempremier ha detto che non potrà tenersi quest'anno: "Ci sono dei tempi che dovremo studiare: non era previsto nulla di ciò che sta purtroppo accadendo, ci sono una serie di adempimenti. Giovedì ci sarà il comitato di presidenza e man mano studieremo le date, quest'anno è impossibile, non ci sono i tempi fisici".

"Vi confermo che tutte le iniziative politiche già decise andranno avanti. Domani sarò in Molise per la campagna elettorale, faremo di tutto per onorare il suo nome con un impegno in quella Regione. Il 24 e 25 giugno ci saranno le giornate del tesseramento. Si può fare anche online. Il 24 sarò a Novara perché lì si organizzerà un'importante manifestazione di Fi in Piemonte. A Gaeta l'8,9 e 10 settembre ci saranno tre giornate di mobilitazione giovanile per riaprire la stagione politica dopo la paura estiva. Il 29 settembre si inaugurerà una tre giorni azzurra nazionale a Paestum per rilanciare Forza Italia in vista delle europee. Abbiamo scelto quella data per far sì che lui possa vedere la mobilitazione della sua creatura, che intende andare avanti senza tentennamenti. Andremo avanti, senza timore del confronto, sappiamo di essere portatori di un grande sogno, Berlusconi rimarrà sempre la nostra guida politica, il nostro punto di riferimento umano e morale".

"Ha guardato sempre ad ogni persona come se quella persona fosse il centro del mondo. Agli operai riservava lo stesso trattamento che riservava ai grandi della terra. Vogliamo continuare a vincere come ha fatto lui per onorare la sua memoria, cercheremo di essere all'altezza della sua eredità".

Rispondendo a una domanda sulle riforme istituzionali, Tajani ha ribadito che Berlusconi era "da sempre favorevole alla riforma istituzionale, voleva un presidente del consiglio eletto dai cittadini".

"Tajani ha illustrato un percorso assolutamente condiviso. Dobbiamo praticare unità, nel solco tra tv iato da Berlusconi. Lo dobbiamo a lui. Oggi Purtroppo inizia una nuova pagina", ha detto la capogruppo al Senato, Licia Ronzulli, prendendo la parola. "È chiaro che ora siamo in mare aperto ma chi va in barca a vela sa che è necessaria l'armonia della squadra", ha sottolineato.

"Ci hanno chiamati azzurri, forzisti: da lunedì ci chiameranno berlusconiani con l'idea di trovarci insieme nelle idee e nei progetti di Berlusconi, la delegazione europea è compatta su questo", ha detto il capo delegazione di FI nel Parlamento europeo, Fulvio Martuscello.