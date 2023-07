Quale sarà il patrimonio dei figli di Berlusconi con l’eredità e l’apertura del testamento Prima dell’apertura del testamento, i cinque figli di Silvio Berlusconi partivano da un patrimonio personale di centinaia di milioni di euro: con l’eredità del padre Marina e Pier Silvio supereranno il miliardo e mezzo, mentre Barbara, Eleonora e Luigi sfioreranno il miliardo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Con l'eredità del padre, i cinque figli di Silvio Berlusconi vedranno lievitare i propri patrimoni personali, che comunque erano già da considerarsi multimilionari. Secondo i conti effettuati dal Corriere della Sera, Marina e Pier Silvio Supereranno il miliardo e mezzo a testa – quadruplicando il patrimonio che avevano prima della morte del padre – mentre Barbara, Eleonora e Luigi raddoppieranno raggiungendo un miliardo circa a persona. I cinque hanno già intestati immobili di lusso in tutta Italia, che hanno acquistato o, in alcuni casi, ricevuto dal padre (su questo non c'è grande sicurezza). L'aspetto più consistente dei loro patrimoni, però, è rappresentato dalle quote di Fininvest che avevano già prima della scomparsa del Cavaliere: il valore è di circa 340 milioni di euro per i primi due figli e di 320 milioni per gli altri tre. Barbara, Eleonora e Luigi, però, hanno anche avviato attività personali che fanno riferimento alla loro holding e valgono complessivamente 400 milioni.

I patrimoni immobiliari dei cinque figli di Berlusconi

Secondo quanto ricostruito dal Corriere, i cinque figli di Berlusconi hanno un vasto patrimonio immobiliare personale. Marina, la primogenita, possiede una villa di grande valore a Châteauneuf de Grasse, in Francia, e un appartamento in centro a Milano. Pier Silvio ha una villa di lusso ad Arcore, accanto a quella del padre, e villa San Sebastiano a Portofino, comprata lo scorso anno per 20 milioni di euro.

Barbara possiede un intero palazzo in zona Pagano a Milano, dove vive con la sua famiglia: si parla di centinaia di metri quadrati. Eleonora ha due appartamenti nel centro storico, mentre Luigi – oltre alla casa in centro – possiede la ex villa Borletti a Milano, dove il padre abitò negli anni '70. Non è chiaro se l'abbia comprata o se sia una donazione di Berlusconi.

Cosa cambia con la ripartizione dell'eredità dopo il testamento

Ai conti appena fatti, va aggiunta la quota di eredità. Ricapitolando: per quanto riguarda Fininvest e le attività proprie, Marina e Pier Silvio erano a 340 milioni a testa, mentre Barbara, Eleonora e Luigi a 453 milioni. Il valore complessivo di Fininvest che entrerà nei loro portafogli è di 2,74 miliardi di euro, ovvero il valore del 61% posseduto da Berlusconi. A questi vanno aggiunti tra i 600 e i 700 milioni di patrimonio immobiliare e altrettanto in altri beni, come le opere d'arte, la liquidità e investimenti di vario genere. Così si arriva al totale di 4 miliardi di euro, da dividere nella misura del 60% per i primi due figli e del 40% per gli altri tre, vista la decisione testamentaria del Cavaliere.

Perciò, conti alla mano, Marina e Pier Silvio erediteranno 1,2 miliardi a testa, schizzando oltre il miliardo e mezzo di patrimonio personale. Barbara, Eleonora e Luigi ne riceveranno circa 533 milioni per uno, per un patrimonio personale che arriverà a sfiorare il miliardo di euro.