Sondaggi politici, dopo le elezioni europee il M5s è in crescita, in leggero calo il Pd L'ultima Supermedia YouTrend/Agi, un mese dopo le elezioni europee, registra una situazione abbastanza statica per i partiti italiani. Forza Italia perde lo 0,6%, ma pesa nel calcolo l'assenza di Noi Moderati, forza politica che si è presentata in lista con gli azzurri per il voto dell'8 e 9 giugno.

A cura di Annalisa Cangemi

È passato poco meno di un mese dalle elezioni europee, e i dati della consueta Supermedia YouTrend/Agi, media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, confermano la fotografia dei rapporti di forza usciti dalle urne. Non si registra dunque alcun effetto ‘bandwagon', né in positivo, per i partiti percepiti come vincitori, né in negativo, per quelli percepiti come sconfitti. I sondaggi considerati sono stati pubblicati dal 19 giugno al 3 luglio, e sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 25 giugno), Euromedia (30 giugno), Ipsos (29 giugno), SWG (17 e 24 giugno).

La variazione più rilevante è il -0,6% per Forza Italia, dovuta probabilmente al fatto che gli istituti di rilevazione sono tornati a sondare separatamente Noi Moderati, partito che si è presentato in lista con gli azzurri nell'ultima tornata elettorale. Lo ‘spacchettamento' della lista Stati Uniti d'Europa, invece, consente di stimare nuovamente la consistenza del centrosinistra come coalizione così come si era presentata agli elettori alle Politiche 2022, con Pd, Avs e +Europa. A oggi, quella coalizione varrebbe poco meno di un terzo degli elettori (32,4%), accusando un distacco di 15 punti dal centrodestra (47,3%).

I consensi partito per partito

Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: Fdi è al 28,9%, con un +0,1% rispetto al risultato delle elezioni europee (8-9 giugno 2024). Il Partito Democratico di Elly Schlein è in lieve calo rispetto al risultato ottenuto alle urne nell'ultima tornata elettorale: è al 24,0 (-0,1%); positivo il giudizio nei confronti del M5a, dato al 10,4% (+0,4 rispetto all'8-9 giugno).

Forza Italia di Tajani risulta in calo, al 9,0%, cioè -0,6% rispetto alle europee, dove correva in lista con Noi Moderati di Lupi. Anche la Lega scende e perde lo 0,3%, passando all'8,7%. Verdi/Sinistra vanno giù e perdono lo 0,2%, attestandosi al 6,6%. Per quanto riguarda l'ormai ex Terzo Polo, Azione di Calenda perde qualcosa, lo 0,1% e cala al 3,3%; mentre Italia Viva, che alle europee era candidata nella lista Stati Uniti d'Europa, è al 2,2%. Pace Terra Dignità 1,9 (-0,3 rispetto alle europee) +Europa è data all'1,8%. Sud chiama Nord di Cateno De Luca scende leggermente all'1,1% (-0,1), e Noi Moderati, misurati senza gli azzurri, hanno lo 0,7%.

Ecco invece la Supermedia delle coalizioni 2022: Centrodestra al 47,3 (-0,1% rispetto a un mese fa); mentre il Centrosinistra è al 32,4% (-0,4 rispetto alle elezioni europee).