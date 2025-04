video suggerito

Sondaggi politici, il M5s cresce ancora: calano Fratelli d'Italia e Pd Il M5s sale al 12,5% mentre FdI e Pd calano. Nel resto della maggioranza gli equilibri tra gli alleati restano stabili, con FI e Lega vicinissimi. Va bene Avs, al 6,4%. Ecco nel dettaglio l'ultimo sondaggio di Swg.

A cura di Giulia Casula

Rimonta il Movimento 5 Stelle e sale al 12,5% mentre Fratelli d'Italia e Partito democratico calano. Nel centrosinistra va bene anche Alleanza Verdi-Sinistra, al 6,4%. Nel resto della maggioranza, gli equilibri restano invariati, con Forza Italia leggermente avanti sulla Lega. Vediamo nel dettaglio quali partiti hanno guadagnato più voti e quali meno secondo il sondaggio di Swg.

Chi sale e chi crolla nei consensi

Fratelli d'Italia è al 30%: il calo dello 0,2% nell'ultima settimana non spaventa i meloniani che da diverso tempo dominano nei consensi, ben distanti da tutti gli altri avversari politici. Il primato di FdI si conferma e va di pari passo con il gradimento degli elettori nei confronti di Giorgia Meloni, che in tutte le rilevazioni risulta stabilmente prima sugli altri leader.

Il Partito democratico perde lo 0,3% e scende al 22%. Sono diversi i segnali di flessione arrivati dal partito nell'ultimo periodo e le ragioni possono essere varie: dalle spaccature in politica estera alla mancata incisività sui temi più sentiti da chi vota a sinistra, o al semplice spostamento di preferenze verso altre forze politiche. Ad ogni modo, la perdita di questa settimana contribuisce ad aumentare il divario con FdI, che ora è di otto punti esatti.

Il Movimento 5 Stelle invece, è in crescita e sale nei consensi. Questa settimana recupera tre decimi e arriva al 12,5%. Il distacco dal Pd (che rimane la prima forza d'opposizione) è evidente, ma il risultato resta positivo per i pentastellati. In questi mesi il partito di Giuseppe Conte si è mobilitato con forza e in maniera compatta sul tema del riarmo europeo, con una manifestazione che ha visto la partecipazione di migliaia di persone e sostenitori. La strategia insomma, sembra aver pagato e vedremo se continuerà a dare i suoi frutti.

Nella maggioranza non ci sono grandi variazioni degli equilibri tra gli alleati. Il quadro è rimasto sostanzialmente immobile: Forza Italia è leggermente in calo (-0,1%) e si posiziona all'8,8%, davanti alla Lega, che pure, è vicinissima. Il partito di Matteo Salvini totalizza l'8,7%, stabile rispetto alla settimana precedente. La competizione è alta, come dimostrano le frequenti occasioni in cui i due vicepremier si punzecchiano a distanza su diverse questioni al centro all'agenda politica.

Nel resto del centrosinistra, Alleanza Verdi-Sinistra va bene e mantiene il suo distacco dai partiti più piccoli. Attualmente il partito guidato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli prende il 6,4% con un +0,4% rispetto a sette giorni fa. Seguono le forze dell'area centro-liberale: Azione è al 3,6%, in calo (-0,2%), Italia Viva raccoglie il 2,7% (+0,2%), mentre Più Europa si attesta all'1,8% (+0,1%). Infine, si colloca Sud chiama Nord di Cateno De Luca, che prende appena l'1%.