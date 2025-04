Manifestazione M5s contro il riarmo, la diretta da Roma: alle 13 il raduno, partecipa anche il Pd

La manifestazione contro il riarmo in diretta da Roma oggi sabato 5 aprile, gli aggiornamenti in tempo reale dalle ore 13:00 sul corteo promosso dal Movimento 5 Stelle. Il ritrovo è alle ore 13, il corteo partirà da piazza Vittorio Emanuele II alle ore 14 e finirà in via dei Fori imperiali, dove su un palco parleranno esponenti politici e della società civile. Tra i partiti politici ci saranno anche Alleanza Verdi-Sinistra e anche una delegazione del Partito democratico. Elly Schlein non sarà in piazza, ha dichiarato di non condividere tutto ma di essere d'accordo su diversi punti fondamentali. Non ci saranno invece i partiti centristi Azione e Italia viva.

24 minuti fa 13:00 Inizia il raduno per la manifestazione M5s contro il riarmo: alle 14 parte il corteo Da adesso, alle ore 13, inizia ufficialmente il raduno in piazza Vittorio Emanuele II per la manifestazione contro il riarmo. Tra un'ora, alle 14, partirà ufficialmente il corteo che si concluderà in via dei Fori imperiali. A cura di Luca Pons 54 minuti fa 12:30 A che ora inizia la manifestazione a Roma: il percorso del corteo L'inizio ufficiale della manifestazione è alle ore 13:00, a Roma, a piazza Vittorio Emanuele II. Il corteo poi partirà alle ore 14:oo percorrerà le vie del centro fino a concludersi in via dei Fori imperiali, dove si terrà la parte fissa della manifestazione, con un palco da cui si svolgeranno diversi interventi. A cura di Luca Pons 1 ora fa 12:00 Chi partecipa alla manifestazione contro il riarmo a Roma Oggi in piazza sarà naturalmente presente il Movimento 5 stelle, promotore dell'evento. Tra i partiti, ci sarà l'Alleanza Verdi-Sinistra che è già stata duramente critica del riarmo europeo. E, come confermato solo ieri sera, anche una partecipazione del Pd prenderà parte alla piazza, anche se non sarà presente la segretaria Elly Schlein. La Cgil non aderirà ufficialmente, anche se potrebbero esserci dei suoi membri, mentre parteciperanno Anpi e Arci. Tornando ai partiti, parteciperà Rifondazione comunista, ma non Azione di Carlo Calenda né Italia viva di Matteo Renzi. A cura di Luca Pons 1 ora fa 11:45 Le motivazioni della manifestazione contro il riarmo del M5s Il Movimento 5 stelle ha pubblicato le motivazioni che spingono alla manifestazione di oggi: l'intenzione principale è di contestare il riarmo italiano ed europeo e l'aumento delle spese militari in un momento di difficoltà economica per molte famiglie. "Nel 2025, milioni di cittadini e imprese si troveranno travolti da un vortice di rincari senza precedenti", si legge. "Bollette alle stelle, stipendi insufficienti, un sistema sanitario al collasso", mentre " il governo continua a destinare risorse miliardarie a spese militari". A cura di Luca Pons 1 ora fa 11:30 Manifestazione contro il riarmo M5s, news in diretta Oggi, sabato 5 aprile, a Roma si svolge la manifestazione contro il riarmo e per la pace promossa dal Movimento 5 stelle. Il ritrovo è fissato alle 13, mentre alle 14 parte il corteo che si concluderà con un palco da cui parleranno diversi esponenti politici e non. L'evento ha diviso i partiti di opposizione: ci saranno Avs e anche un gruppo del Pd, nonostante le forti distanze con il M5s su alcuni punti politici di politica estera. A cura di Luca Pons