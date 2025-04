video suggerito

La foto di Rita De Crescenzo e Giuseppe Conte insieme è finta: fatta con l'IA La foto del leader del Movimento Cinque Stelle e della controversa tiktoker napoletana non esiste: è frutto dell'Intelligenza artificiale.

Giuseppe Conte e Rita De Crescenzo, la foto creata con l'intelligenza artificiale

La foto ha tratto in inganno molti, pure perché Rita De Crescenzo, la controversa influencer napoletana, se l'è postata sul suo profilo Instagram da mezzo milione di followers. Ma l'immagine della tiktoker dei balletti, grande sponsor della manifestazione contro guerra e riarmo insieme a Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, nella mobilitazione di sabato 5 aprile a Roma, semplicemente non esiste. È una invenzione, è stata creata con l'Intelligenza artificiale. «I due non si sono nemmeno incontrati al corteo» spiegano molti fra coloro che erano fra i partecipanti, dalla parte dei Cinque Stelle.

L'arcano è rapidamente spiegato con un passaggio su X, l'ex Twitter: è opera dell'account Grande Flagello, uno dei più bravi a ritoccare con l'Intelligenza artificiale, a far satira e a diffondere video sulla politica italiana. L'immagine è fatta molto bene, anche se qualcuno aveva notato il diverso abbigliamento di Conte in piazza (era senza cravatta) e i ciondoli al collo della tiktoker, diversi da quelli mostrati durante le dirette social di oggi pomeriggio.

Particolare di non poco conto: chi gestisce l'account Instagram di Rita De Crescenzo ha tagliato la foto proprio un millimetro prima del logo di Grande Flagello, account satirico conosciuto come tale. E l'ha ripubblicata, facendola passare per vera.

Inevitabile il "flame" sul social di Elon Musk da parte di chi la riteneva vera e attaccava il presidente del Movimento 5 Stelle. Scrive a proposito di ciò l'autore dell'immagine:

Non smettete mai con queste analisi approfondite, spiegazioni all'autore e indagini degne dei RIS su una foto letteralmente firmata da chi fa abitualmente questo con tutti. È firmata, basterebbe fermarsi a quello. Siete meravigliosi, mi strappate un sorriso.

L'analista e social strategist Domenico Giordano ha analizzato la giornata "politica" della tiktoker nota per i balletti e per il "caso Roccaraso": 18 video sul social cinese e 2.7 milioni di views. La voglia di accreditarsi nel mondo politico è figlia di una necessità, come già raccontato qualche giorno fa: Rita De Crescenzo ha capito che parlando di temi politici come guerra, povertà e reddito di cittadinanza fa "breccia" nell'agenda dei talk show televisivi.