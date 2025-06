Video di

Giorgio Zinno si dimette da sindaco di San Giorgio: “Mi candido alle Regionali in Campania” Lo ha annunciato lo stesso Zinno in un video e poi con una nota ufficiale: “Lascio la città in una fase di crescita, ma faremo ancora tanta strada insieme” Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giorgio Zinno si è dimesso da sindaco di San Giorgio a Cremano: lo ha comunicato lo stesso primo cittadino vesuviano, con una nota ufficiale. Oggi, infatti, è il termine ultimo per i sindaci che vogliano candidarsi alle prossime elezioni regionali: prima di lui, come aveva anticipato giorni fa a Fanpage.it, anche Ciro Buonajuto, sindaco della vicina Ercolano.

"Lascio la città in una fase di crescita importante con il recupero di aree urbane dismesse, progetti di riqualificazione urbana con parchi e aree verdi, strade ed edifici scolastici e con un importante rilancio culturale", ha dichiarato Zinno in una nota, spiegando anche che "anche in queste ultime settimane e fino al 21 luglio, data in cui diverranno effettive le mie dimissioni per legge, continueremo a lavorare per programmare le attività. I sangiorgesi possono stare tranquilli: la macchina amministrativa è all’altezza delle sfide dei prossimi mesi e la qualità dei servizi non subirà contraccolpi".

"Oggi con questa firma", ha concluso Zinno, "realizzo che si sta chiudendo per me un periodo bellissimo, un periodo in cui ogni azione ha avuto come obiettivo quello di migliorare il nostro territorio. Sono certo che faremo ancora tanta strada insieme, fianco a fianco, in un percorso nuovo che vedrà sempre la nostra comunità al centro. Lascio oggi il ruolo di Sindaco, ma non lascio la mia città e voi. Porto con me la vostra fiducia e il vostro amore. Continuerò a servire la nostra comunità con lo stesso impegno e la stessa passione".