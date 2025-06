Si dimette il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ciro Buonajuto

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, si è dimesso. Lo ha annunciato lui stesso: intervenuto al TgR Campania, ha spiegato: "Sono stato sindaco di questa città per 10 anni, l'ho fatto con passione, l'ho fatto con amore", per poi aggiunge su Ercolano: "Una città che è stata rivoluzionata, che è cresciuta tantissimo grazie al turismo, alla cultura e alla legalità". Classe 1977, era al secondo mandato come primo cittadino di Ercolano, comune alla cui guida era stato confermato nel 2020 con quasi l'80% delle preferenze. Attualmente, oltre ad essere vice presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), è anche coordinatore regionale e responsabile enti locali di Italia Viva.