Fico candidato in Campania? Conte risponde a De Luca: “Sarebbe un suicidio dire no al M5S” Il leader M5S Giuseppe Conte risponde a De Luca sulla candidatura di Roberto Fico alle prossime regionali. Il governatore ieri aveva detto: “Non vedo per quale motivo occorrerebbe consegnare la Regione a chi ha fatto opposizione per 10 anni”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

Giuseppe Conte, Vincenzo De Luca, Roberto Fico

"Forze progressiste che dicano no al M5s sarebbe un suicidio. Non avrebbe alcun senso. Lavoriamo seriamente per un progetto serio e concreto per la Campania, come si sta facendo. Noi ci siamo e saremo molto responsabili". Non le manda a dire Giuseppe Conte, leader del M5S, che interviene sulle prossime elezioni regionali in Campania. L'ex presidente del Consiglio, oggi al Forum in Masseria a Manduria, organizzato da Bruno Vespa con Comin & Partners, incalzato dai cronisti replica alle parole del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, che sulla possibilità di una candidatura di Roberto Fico come Presidente della giunta regionale aveva commentato tranchant: "Non vedo per quale motivo occorrerebbe consegnare la Regione a chi ha fatto opposizione per 10 anni".

Parole che sono sembrate frenare sul nascere la possibilità di un campo largo del centrosinistra con Fico candidato presidente in Campania alle prossime regionali che potesse vedere anche il sostegno dei deluchiani. Il governatore uscente, infatti, come è noto, non può ricandidarsi a causa del blocco del terzo mandato. Giuseppe Conte, però, oggi ha voluto ribadire la posizione del Movimento: "In Campania – ha precisato – siamo una forza molto presente, che è in costante dialogo con i cittadini", rinnovando quindi l'invito a tutte le forze progressiste per lavorare per un programma comune in vista della prossima competizione elettorale. Una sfida che al momento ha ancora i contorni sfumati, non essendo stata fissata la data delle regionali. Tra le ipotesi quella della chiamata alle urne entro il 23 novembre.

Sulla possibilità che l'ex presidente della Camera, Roberto Fico, possa aspirare a guidare l'esecutivo regionale, però, Conte non si è sbottonato ancora: "La candidatura è l'ultimo passaggio rispetto al programma – ha spiegato oggi – Viene prima la definizione di un programma e poi si individua il candidato migliore".

Cosa aveva detto De Luca su Fico

Ma cosa aveva detto De Luca sull'ipotesi di Fico candidato governatore? L'ex sindaco di Salerno era intervenuto venerdì sera alle festa de l'Unità di Rivoli, in Piemonte, aprendo a sopresa alla possibilità di un'alleanza larga con i 5 Stelle: "Io credo in un'alleanza larga, più ampia possibile, se vogliamo governare l'Italia. Non c'è nessun veto, nessuna barricata nei confronti dei 5 Stelle, anche perché si sono evoluti". E tessendo parole di elogio anche per il prof avvocato: "Giuseppe Conte ha avuto il merito di trasformarli in un partito normale".

Poi, però, ha ribadito il suo veto alla candidatura di Roberto Fico, che pure non ha citato: "Non vedo per quale motivo occorrerebbe consegnare la Regione a chi ha fatto opposizione per 10 anni". Non solo, ma ha lanciato anche un guanto di sfida: "Sono sulla linea Napolitano-De Mita. Sarò ancora in prima linea, farò ancora il presidente. Il rifiuto del Pd – sul terzo mandato (ndr) – è chiaramente una questione personale nei miei confronti". Infine, ha lanciato la possibilità di scegliere il candidato presidente con le primarie: "Facciamo le primarie di coalizione e decidano i cittadini".