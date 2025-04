Manifestazione a Roma, Rita De Crescenzo parla da politico: “Date Reddito di cittadinanza, non comprate armi” La TikToker napoletana, intervenuta oggi alla manifestazione contro il riarmo organizzata dal Movimento 5 Stella a Roma, parla come un politico: “Date il Reddito di cittadinanza invece di comprare armi”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

1.303 CONDIVISIONI condividi chiudi

Parla come fosse un esponente politico Rita De Crescenzo, discussa e controversa TikToker napoletana, intervenuta oggi a Roma alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle contro il riarmo paventato dall'Europa. In alcuni video che la ritraggono in mezzo alla folla, pubblicati sul suo account da milioni di follower su TikTok, Rita De Crescenzo, intervistata dallo stuolo di giornalisti intervenuti per seguire la manifestazione, sembra un politico navigato: "Invece di comprare la armi, devono dare il Reddito di cittadinanza di nuovo" dice l'influencer partenopea, dichiarando di non essere accomunata a nessun partito, ma di essere scesa in piazza a Roma in quanto preoccupata dalle armi. "Ho portato anche i miei follower alla manifestazione, perché bisogna essere tutti uniti".

In un altro video, pubblicato sempre sul suo account ufficiale sul social cinese, Rita De Crescenzo risponde a chi le chiede un pensiero sul governatore campano Vincenzo De Luca e sulle prossime elezioni regionali in Campania: "Non lo conosco – dice la TikToker in riferimento a De Luca – ma sono qui per acculturarmi. Ci sono tante donne che mi stanno dando una mano a studiare, ce la farò" afferma, ribadendo poi ancora una volta l'importanza di dire no alle armi perché, in quando donna e in quanto mamma, è preoccupata per questa deriva.

In piazza c'è chi contesta e chi apprezza Rita De Crescenzo

Durante la manifestazione si è registrato un piccolo momento di tensione quando un uomo ha contestato la presenza di Rita De Crescenzo in piazza. C'è anche però chi, come una donna, manifesta vicinanza e ammirazione alla TikToker, definendola, come si legge su un cartello, la "regina di Napoli".