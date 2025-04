Sondaggi politici, Fratelli d’Italia torna sopra il 30%: rimonta il M5s, Pd in calo

video suggerito

Fratelli d'Italia vola sopra il 30% mentre il Partito democratico cala al 22,3%. Bene il Movimento 5 Stelle che supera il 12%. La Lega si avvicina a Forza Italia e ora il distacco tra i due è di appena due decimi. Ecco i risultati dell'ultimo sondaggio di Swg.

Chi ha guadagnato più consensi nell'ultima settimana

Fratelli d'Italia è il partito che cresce più di tutti. Guadagna lo 0,4% e passa dal 29,8% della settimana precedente all'attuale 30,2%. FdI quindi torna a sfondare la soglia ‘psicologica' del 30% e consolida ulteriormente i suoi consensi. Nei prossimi giorni l'attenzione sarà puntata sulla sua leader, che il 17 aprile dovrebbe incontrare il presidente americano Donald Trump. Con lui Meloni discuterà delle possibili trattative tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, dopo l'imposizione dei dazi e la successiva sospensione per 90 giorni. La pausa annunciata oggi da Trump, al netto di altri eventuali colpi di scena, alleggerirà in qualche modo il peso dell'incarico diplomatico di Meloni anche se le tensioni con l'Europa restano alte.

Dall'altra parte il Partito democratico è in calo. Con una perdita dello 0,2% scende al 22,3%. Il divario con Fdi aumenta ed è ormai di quasi 8 punti. Per il momento dunque, sembra improbabile che i dem riusciranno ad accorciarlo, quantomeno nel breve periodo.

Le cose vanno meglio per il Movimento 5 Stelle che rimonta e torna sopra il 12%. Con una crescita dello 0,3% i pentastellati registrano l'incremento più alto tra le opposizioni e ora si posizionano al 12,2%. Il risultato positivo di quest'ultima settimana potrebbe essere legato alla manifestazione contro il riarmo tenutasi lo scorso 5 aprile, che ha visto la partecipazione di migliaia di sostenitori del partito. Bisognerà vedere quindi, se il M5s riuscirà a mantenere i consensi recuperati.

Nel centrodestra, anche la Lega sorride. Complice forse, il Congresso del partito tenutosi nel weekend e che ha incoronato nuovamente Salvini segretario fino al 2029, il Carroccio incassa un +0,3%, che lo porta all'8,7%. Ora i leghisti sono a un passo da Forza Italia, che invece perde lo 0,2%. Attualmente gli azzurri sono dati all'8,9%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Alleanza Verdi-Sinistra recupera lo 0,2% e si posiziona al 6,2%, seguita più in fondo dalle altre forze politiche. Azione raccoglie il 3,8% (-0,1%), mentre Italia Viva è al 2,5%, anch'essa in leggero calo. Infine, troviamo Più Europa che perde lo 0,2% ed è data all'1,8%. Segue, ultimo, Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, stabile all'1%.