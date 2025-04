Marcia indietro di Trump sui dazi, le notizie in diretta: stop di 90 giorni. Cina esclusa, resta al 125%.

La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha espresso il suo apprezzamento per l'annuncio di Donald Trump sulla sospensione dei dazi reciproci, definendolo "un passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale". Su X (ex Twitter), ha infatti sottolineato l'importanza di avere "condizioni chiare e prevedibili" per il commercio e le catene di approvvigionamento, ricordando che i dazi sono tasse che danneggiano imprese e consumatori. Von der Leyen ha ribadito il suo sostegno a un accordo senza tariffe tra Unione Europea e Stati Uniti, e ha confermato l'impegno dell'UE a negoziare in modo costruttivo per raggiungere un commercio fluido e vantaggioso per entrambe le parti.

Allo stesso tempo, ha ricordato poi anche che l'Europa sta puntando sulla diversificazione delle sue alleanze commerciali, interagendo con Paesi che rappresentano l'87% del commercio mondiale e condividono l'impegno per scambi liberi e aperti. Ha poi concluso il suo post enfatizzando sull'importanza del Mercato unico come "ancora di stabilità e resilienza" durante le crisi, assicurando che la Commissione continuerà a lavorare per proteggere consumatori, lavoratori e imprese europee.