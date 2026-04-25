Sondaggi politici, il crollo del centrodestra e il sorpasso del campo largo: su Pd e M5s, in discesa FI

Fratelli d’Italia, Lega e soprattutto Forza Italia hanno perso voti nell’ultimo mese e mezzo. Al contrario, Pd e M5s (come anche Italia viva) sono cresciuti parecchio. Così, il centrosinistra ha superato il centrodestra e oggi ha un vantaggio, seppur risicato. Da qui alle elezioni la contesa sembra decisamente aperta. Il nuovo Osservatorio Delphi di Piave e Sigma consulting per Fanpage.it.

Tutti sondaggi politici delle ultime settimane hanno indicato una tendenza chiara: il centrodestra ha perso terreno, tra le difficoltà interne e quelle internazionali; e il centrosinistra ne ha approfittato, sulla carta. A confermarlo è la nuova rilevazione dell'Osservatorio Delphi, realizzato da Piave e Sigma consulting e pubblicato da Fanpage.it. Fratelli d'Italia e Lega sono in discesa, rispetto all'inizio di marzo, ma è soprattutto Forza Italia che fa registrare un crollo verticale. Nello stesso periodo crescono molto Pd e Movimento 5 stelle, ma anche Italia viva. Il risultato è che ora l'ipotetica coalizione del campo largo sarebbe davanti alla maggioranza.

Fratelli d'Italia è al 27,7%. Si tratta di appena un decimo in meno rispetto al dato di inizio marzo: insomma, tutto sommato i meloniani sembrano aver retto il colpo e mantenuto una certa stabilità nei consensi. Certo, il 30% registrato in altri momenti della legislatura oggi appare decisamente lontano. E non è detto che il prossimo periodo, tra guerra e difficoltà economiche, porti un miglioramento.

La Lega è al 7,4%. Anche il Carroccio, incassato il colpo dell'addio di Roberto Vannacci (di cui si parlerà dopo), ha continuato a rimanere sullo stesso livello di voti. Certo, basta ricordare quanto il risultato delle elezioni del 2022 (l'8,8%) fu vissuto come una sconfitta per capire che i leghisti non possono certo essere soddisfatti. Hanno smesso di perdere consensi, ma per adesso non c'è aria di rimonta.

Forza Italia crolla all'8,4%. Dopo un periodo di crescita lenta ma piuttosto costante, i forzisti guidati da Antonio Tajani hanno vissuto un mese e mezzo di sbandamento nei sondaggi politici. Il referendum sulla giustizia era soprattutto una battaglia del partito fondato da Silvio Berlusconi, d'altra parte. E nell'ultimo periodo, con la guerra in Iran, sono diventate anche più frequenti le uscite discutibili del ministro degli Esteri Tajani. Senza parlare del ‘rinnovamento' spinto dalla famiglia Berlusconi, con la sostituzione di alcuni pezzi grossi nel partito.

Con Noi moderati all'1% (-0,1%) si completa la coalizione. Il centrodestra raccoglie il 44,5% dei voti. È presto per parlare di elezioni, quando manca circa un anno al voto, ma in questo momento il trend non è promettente. La maggioranza dovrà trovare il modo per riprendere slancio negli ultimi mesi di legislatura. Un periodo in cui la campagna elettorale potrebbe ricompattare o – più probabilmente – dividere ancora di più i partiti della coalizione.

Dall'altra parte, va detto, una coalizione ancora non c'è. Il campo largo al momento esiste solo nelle dichiarazioni dei leader e in alcune coalizioni locali, ma a livello nazionale mancano un programma e una leadership condivise. I risultati dei sondaggi, comunque, per il momento sono soddisfacenti.

Il Partito democratico è al 22%, con un guadagno di ben lo 0,9% rispetto alla rilevazione di inizio marzo. Il periodo è stato decisamente positivi per i democratici di Elly Schlein, che pure si preparano ad affrontare un periodo segnato dal dibattito sulle primarie.

Va bene anche il Movimento 5 stelle, al 13,4% con un +0,5%. Resta stabile invece Alleanza Verdi-Sinistra, al 6,1%. Nel perimetro del campo largo, almeno in teoria, rientrano anche Italia viva di Matteo Renzi (con il 2,5%, in crescita dello 0,3%) e +Europa (all'1,5%, con un calo netto di sei decimi). Queste forze politiche sommate raccolgono il 45,5% dei voti: un punto in più del centrodestra.

Ci sono poi i due schieramenti che, pur molto lontani tra loro, condividono il fatto che al momento non fanno parte di alcuna coalizione. Azione di Carlo Calenda è al 2,6%, in discesa di quattro decimi. Futuro nazionale di Roberto Vannacci, invece, sale al 4,1%. È una crescita di appena due decimi nel giro di un mese e mezzo, ma si tratta comunque del passo che fa superare la soglia del 4%. Resta da vedere non solo se il partito si unirà al centrodestra, ma anche se reggerà da qui alle prossime elezioni.