Iran, la guerra in diretta: iniziano i colloqui ma Teheran avverte: “Non parleremo direttamente con Usa”

Ahmed Shihab–Eldin

Il giornalista e docente Ahmed Shihab-Eldin, 41 anni, è stato rilasciato e ha lasciato il Kuwait. Lo ha fatto sapere il Dipartimento di Stato americano. L'uomo era stato arrestato lo scorso 3 marzo per aver diffuso post e video sui social relativi a lanci di razzi e droni nel contesto della guerra in Iran. A denunciarne la scomparsa era stata l'organizzazione internazionale Committee to Protect Journalists. Ieri è arrivato l'annuncio dell'assoluzione da parte della giustizia kuwaitiana, e oggi la liberazione. Il giornalista è docente di storytelling nel corso di laurea magistrale in Decision Science dell'Università di Bari. Ha origini palestinesi e possiede la doppia cittadinanza statunitense e kuwaitiana. Si trovava nel paese del Golfo per fare visita alla sua famiglia quando è stato arrestato.