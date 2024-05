video suggerito

Sondaggi politici, il Pd raggiunge il 20,5%: il partito di Schlein mai così in alto dall’estate 2023 Termometro politico diffonde l’ultima media basata sui sondaggi pubblicati tra il 05 e l’11 maggio: il Pd continua a crescere e arriva al 20,5%, percentuale che non raggiungeva dall’estate 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Termometro politico ha pubblicato l'ultima media basata sui sondaggi pubblicati tra il 05 e l'11 maggio, e che mostrano le intenzioni di voto degli italiani, quando ormai manca meno di un mese alle elezioni europee. Sono state prese in considerazione le rilevazioni effettuate da 6 istituti:Tecné, Swg, Eumetra, TP, Demopolis, Bidimedia.

Spiccano due dati in particolare, nei sondaggi elettorali dell'ultima settimana: da un lato l’ulteriore crescita del Partito Democratico, che arriva al 20,5%, una soglia che il partito guidato da Schlein non raggiungeva dall'estate del 2023, e dall'altro l'aumento di consenso per i partiti che lottano per la soglia del 4%. Ora tutti la raggiungerebbero, perché Azione di Calenda è salito proprio al 4%, mentre Stati Uniti d’Europea e Alleanza Verdi Sinistra, se si votasse oggi, arriverebbero rispettivamente al 4,8% e al 4,2%.

Per quanto riguarda l'area di centrodestra invece non si registrano particolari variazioni. Secondo la media di Termometro politico infatti Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni mantiene stabilmente la sua posizione di prima forza politica italiana, ed è sempre al 27,3%; mentre Forza Italia continua a piazzarsi davanti alla Lega, con l'8,8%, rispetto all'8,5% del Carroccio. Il Movimento 5 Stelle, infine, cresce, ma di poco, e arriva al 15,9%, non molto oltre i livelli ottenuti alle elezioni politiche del 2022.

Come si può notare, c’è un generale calo per le formazioni più piccole, quelle che hanno pochissime speranza di raggiungere il 4% e che non saranno neanche presenti in tutte le circoscrizioni l’8 e 9 giugno.

Le tendenze a confronto: chi sale e chi scende

Termometro politico mette a confronto le percentuali raccolte dagli Istituti questa settimana, riportando quelle che mostrano il consenso più alto e quello più basso raggiunto dalle forze politiche.

Fratelli d’Italia

Tendenza a favore: Eumetra (27,9%)

Tendenza a sfavore: Swg (26,6%)

Partito Democratico

Tendenza a favore: Bidimedia (20,8%)

Tendenza a sfavore: TP (19,6%)

Movimento 5 Stelle

Tendenza a favore: Eumetra (16,5%)

Tendenza a sfavore: Demopolis (15%)

Lega

Tendenza a favore: Swg, TP, Bidimedia (8,8%)

Tendenza a sfavore: Tecné (7,9%)

Forza Italia

Tendenza a favore: Tecné (10,1%)

Tendenza a sfavore: Bidimedia (8,1%)

Azione

Tendenza a favore: Swg (4,5%)

Tendenza a sfavore: Demopolis (3,7%)

Sinistra Italiana/Verdi

Tendenza a favore: Swg (4,6%)

Tendenza a sfavore: TP (3,9%)

Stati Uniti d’Europa

Tendenza a favore: Swg, TP, Bidimedia (4,9%)

Tendenza a sfavore: Tecné (4,5%)