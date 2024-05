video suggerito

Cosa dicono i sondaggi politici elettorali a poche settimane dalle elezioni europee Per ancora qualche giorno, in vista delle elezioni europee, sarà possibile diffondere i sondaggi politici elettorali. Ecco che sono dicono le ultime analisi diffuse, come quella di Tecnè. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Mancano poche settimane alle elezioni europee e ancora per qualche giorno potranno essere diffusi i sondaggi politici elettorali in previsione del voto. La situazione non appare molto diversa dallo scenario emerso dalle ultime elezioni politiche nazionali, con Fratelli d'Italia in vantaggio e seguito dal Partito democratico. La maggiore novità riguarda il sorpasso di Forza Italia sulla Lega, che finisce in quinta posizione nella classifica delle forze politiche, e la lista Stati Uniti d'Europa, formata da Italia Viva e +Europa, che si piazza subito dopo il Carroccio. Vediamo le intenzioni di voto fotografate nel sondaggio di Tecné.

Come abbiamo detto, al primo posto c'è sempre Fratelli d'Italia, con il 27,1%. Il Partito democratico ha ridotto lo scarto rispetto ad alcuni mesi fa, stabilizzandosi al 20,5%, A seguire, in terza posizione, il Movimento Cinque Stelle, al 15,9%. Tutti gli altri partiti sono al di sotto della doppia cifra: al quarto posto troviamo Forza Italia con il 9,9%, davanti alla Lega che rimane al 7,9%.

A qualche punto di distanza dal Carroccio si posiziona la lista Stati Uniti d'Europa, al 4,5%, seguita dall'Alleanza Verdi e Sinistra al 4,2%. Azione è invece al 4% tondo. Tutte le altre forze politiche sono al di sotto del 4%, cioè sotto la soglia di sbarramento: questo significa che se si andasse al voto oggi non riuscirebbero a entrare in Parlamento.

Il sondaggio di Tecné esamina anche la fiducia nel governo di Giorgia Meloni. Ad avere fiducia risulta essere il 39,3% degli intervistati, contro il 53,5% che invece non ha fiducia. Per quanto riguarda la presidente del Consiglio, il 43,3% degli intervistati afferma di avere fiducia, ma il 52,4% non ne ha.