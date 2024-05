video suggerito

Sondaggi politici, boom della Lega che sorpassa Forza Italia: chi vince lo scontro nel centrodestra La Lega supera di nuovo Forza Italia, in un testa a testa che va avanti da mesi nei sondaggi: a poche settimane dalle elezioni europee, è il Carroccio a guidare. Intanto Fratelli d'Italia, Pd e M5s calano, mentre Avs e Azione crescono. Ecco i risultati del nuovo sondaggio politico di Euoromedia.

A cura di Luca Pons

In due settimane, la Lega guadagna quasi un punto e torna ad affermarsi come secondo partito della maggioranza: Forza Italia, con un lieve calo, deve cedere il posto. Risultati negativi per Fratelli d'Italia, Pd e Movimento 5 stelle, mentre sia Azione che Alleanza Verdi-Sinistra si portano al di sopra della soglia del 4%. Ecco come vanno i principali partiti italiani secondo il sondaggio di Euromedia Research realizzato per Porta a Porta, quando mancano tre settimane alle elezioni europee.

FdI in calo, controsorpasso della Lega su Forza Italia

Fratelli d'Italia cala al 27%, e rispetto al sondaggio realizzato due settimane fa perde ben mezzo punto. Per Giorgia Meloni un calo dei consensi non è certo una buona notizia, ma i numeri per il momento le permettono di restare tranquilla. Infatti, sia i rivali nel centrodestra che i partiti dell'opposizione sono ancora piuttosto lontani e non mettono in discussione il primo posto nazionale di FdI.

Nella maggioranza, poi, c'è uno degli scontri che saranno più interessanti da tenere d'occhio quando arriveranno i risultati elettorali: quello tra Forza Italia e Lega. Infatti, alle elezioni del 2022 il Carroccio era risultato il secondo partito della coalizione, nonostante un risultato piuttosto deludente e un exploit dei forzisti. Negli scorsi mesi, la Lega ha perso gradualmente terreno nei sondaggi, fino a risultare in molte rilevazioni superata da FI.

Rispetto a due settimane fa, però, la situazione si è ribaltata: la Lega vola al 9,2% guadagnando ben lo 0,8%. Allo stesso tempo Forza Italia scende all'8,5%, con una perdita dello 0,3%. Insomma, il contro-sorpasso si è concretizzato. Resta da vedere se, nelle tre settimane che restano prima del voto, l'equilibrio cambierà ancora. Se la Lega dovesse perdere il secondo posto, anche all'interno del governo i rapporti di potere potrebbero cambiare.

Male Pd e M5s, in crescita Azione e Avs

Sono state due settimane in cui, nell'opposizione, possono esultare solo i partiti più piccoli. Il Partito democratico scende al 20,3% con un -0,2%, pur restando al di sopra della soglia del 20% che i dem (in mancanza di un obiettivo dichiarato da parte della segretaria Schlein) potrebbero prendere come un indicatore di successo. Il Movimento 5 stelle va al 16,7%, perdendo lo 0,3% nei consensi.

Ci sono poi le liste che si contendono i voti per arrivare alla soglia di sbarramento del 4%: chi la supera potrà inviare i propri rappresentanti al Parlamento europeo, chi non ci riesce invece no. Stati Uniti d'Europa è stabile al 4,5%: la lista formata da Italia viva di Matteo Renzi, +Europa di Emma Bonino e altri soggetti politici sembra ben avviata. Azione di Carlo Calenda invece è al 4% esatto, raggiunto nelle ultime settimane con un +0,3%.

Alleanza Verdi-Sinistra sale al 4,2% grazie a un +0,4%, a sua volta superando di poco la soglia di sbarramento. Infine, il sondaggio rileva due liste che per ora sembrano avere poca possibilità di raggiungere lo sbarramento: Pace terra dignità di Michele Santoro va al 2,7% (con un significativo +0,7% nelle ultime due settimane) e Libertà di Cateno De Luca resta stabile al 2%.