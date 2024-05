Tajani se la prende con Vannacci e il leghista Borghi che criticano la bandiera dell’Ue: “Ignoranti”

video suggerito

"Qualche ignorante, anche che concorre per il Parlamento europeo, si prende gioco della bandiera europea". Il leader di Forza Italia Antonio Tajani, con queste parole, ha dimostrato che la campagna elettorale per le elezioni europee è ormai entrata nelle sue ultime settimane, le più calde, e anche all'interno del centrodestra non c'è più esclusione di colpi tra i partiti che a livello nazionale sono alleati.

Il riferimento di Tajani, che ha parlato durante un evento elettorale a Verbania, in Piemonte (dove si voterà anche per le elezioni regionali) è sembrato immediatamente chiaro. Poche settimane fa Roberto Vannacci, generale candidato con la Lega, aveva parlato proprio della bandiera dell'Unione europea in un'intervista – la stessa in cui aveva detto che servirebbero classi separate per gli studenti con disabilità.

Vannacci aveva dichiarato alla Stampa: "L’Ue ha un problema: deve costruire una sua identità. La bandiera blu con tante stelle che identità vuole rappresentare? Non abbiamo nemmeno un animale a simboleggiarci. La Russia ha l’orso, gli Usa l’aquila. E l’Europa?".

Tajani è sembrato dare una risposta quasi diretta: "La bandiera europea non sono dodici stelle su un fondo azzurro. Quella bandiera rappresenta la nostra identità e le nostre radici cristiane. Sono le dodici stelle che cingono il capo della Vergine, rappresentano le dodici tribù di Israele, e la bandiera è azzurra perché il manto della Vergine è azzurro".

Un'opinione, va detto, piuttosto diversa da quella riportata sul sito ufficiale dell'Unione europea, che riporta: "Le stelle rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa. Anche il cerchio è simbolo di unità, ma il numero delle stelle non dipende dal numero dei Paesi membri". In ogni caso, Tajani ha insistito: "Quella bandiera indica chiaramente quali sono le nostre radici. Per quello va rispettata. Su questo credo debba esserci rispetto e cercare di capire bene chi siamo, perché più sappiamo chi siamo, più siamo forti".

Non c'è solo Vannacci, però: pochi giorni fa anche il senatore leghista Claudio Borghi aveva di fatto attaccato la bandiera Ue, proponendo di togliere l'obbligo di esporla negli uffici pubblici. La risposta immediata di Forza Italia era arrivata dal capogruppo forzista al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello: "Dimostra quale considerazione ci sia nei confronti dell’Europa. Se continuano così non toccheranno palla nel prossimo parlamento, e viene da chiedersi per che cosa si sono candidati".

Tajani, comunque, ha deciso di non accendere lo scontro in modo ancora più esplicito. Rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se nelle sue parole ci fosse un riferimento a Borghi o Vannacci, si è limitato a dire che era un discorso "riferito a tutti, affinché tutti sappiano cos'è la bandiera europea".

La risposta di Borghi: "Da Tajani interpretazioni spericolate sulla bandiera Ue"

Non si è fatta attendere la risposta di Claudio Borghi, che evidentemente si è sentito chiamato in causa dalle parole del segretario di Forza Italia: "Abbiamo il simpatico Antonio Tajani che si lancia in spericolate interpretazioni esoteriche della bandiera Ue (le dodici tribù di Israele, il manto della Madonna)". Borghi ha quindi replicato: "Per me può anche tenerla come coperta, la libertà è sacra". Per poi concludere ribadendo la sua proposta: "Non voglio essere l'unico Paese con l'obbligo di esporla a fianco della bandiera nazionale".