Sondaggi politici, Fratelli d'Italia arriva al 30% e la Lega supera di nuovo Forza Italia Fratelli d'Italia ha raggiunto il 30% dei consensi: un nuovo picco che conferma il risultato positivo alle elezioni europee. Intanto nel centrodestra c'è il contro-sorpasso della Lega ai danni di Forza Italia. Cresce il M5s, cala il Pd. Questi sono i risultati del nuovo sondaggio politico di Swg.

A cura di Luca Pons

Un nuovo traguardo per Fratelli d'Italia, che stacca il Pd di oltre sette punti, mentre il Movimento 5 stelle recupera terreno e si allontana dal risultato deludente delle europee. La Lega cresce e supera ancora una volta Forza Italia, in quello che è diventato un vero e proprio duello dei consensi. Sono alcuni dei risultati registrati dal nuovo sondaggio politico di Swg realizzato per il Tg La7. Ecco i partiti che vanno meglio e quelli che calano di più.

Fratelli d'Italia sale al 30%, guadagnando lo 0,4% in una settimana. È un risultato importante per il partito di Giorgia Meloni, che stando a questa rilevazione raggiunge una soglia ‘psicologica' significativa: si conferma che FdI al momento è il primo partito nel Paese e non ha rivali immediati dal punto di vista delle preferenze.

Infatti, il Partito democratico scende al 22,8% con un -0,2%. I dem di Elly Schlein restano al di sopra dei risultati che i sondaggi gli assegnavano prima del voto per le elezioni europee, ma sono lontani dal primo posto. La distanza in questo momento è di oltre sette punti percentuali.

Cresce invece il Movimento 5 stelle cresce all'11,1%, guadagnando lo 0,3% in una settimana. Dopo la ‘batosta' delle elezioni europee, quando il M5s per la prima volta è sceso sotto la doppia cifra nei voti, il partito di Giuseppe Conte è tornato a crescere nei sondaggi. Al momento, comunque, il distacco dal Pd è decisamente ampio.

Nel centrodestra c'è poi lo scontro tra Forza Italia e Lega, che negli ultimi giorni hanno visto anche tensioni tra i leader Antonio Tajani e Matteo Salvini. La Lega sale all'8,5% (+0,1%) e così riesce a superare Forza Italia, fermo all'8,3% con un calo dello 0,4% in una settimana. Così il Carroccio torna temporaneamente il secondo partito della maggioranza, almeno nei sondaggi. Ma il vantaggio sui forzisti è sottile, e potrebbe tornare in discussione nelle prossime settimane.

Il resto dei partiti dell'opposizione hanno perlopiù risultati stabili. Alleanza Verdi-Sinistra è al 6,9% con un lieve calo dello 0,1%: Avs resta comunque su risultati molto più alti di quelli stimati nei sondaggi prima del voto delle europee. Azione di Carlo Calenda è al 3,4% con un -0,1%, mentre invece Italia viva di Matteo Renzi sale al 2,4% guadagnando lo 0,2%. Stabile +Europa, all'1,8%. Si conferma invece il trend discendente per Pace terra dignità: la lista lanciata da Michele Santoro è all'1,4%, con un -0,1%.