video suggerito

È scontro tra la Lega e Tajani: “Imbarazzante votare con Schlein in Ue”. La replica: “Frasi puerili” “Votare con la Schlein per una poltrona è imbarazzante”, commentano fonti della Lega, in riferimento a Forza Italia e al voto in Ue. La replica di Tajani: “Potrei dire allora che chi ha votato no ha votato come la Salis e Fratoianni e come Conte, ma sarebbe una risposta puerile”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Girardi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il voto in Europa che ha riconfermato la presidenza di Ursula von der Leyen alla Commissione europea ha scatenato le polemiche all'interno della maggioranza italiana. Oggi fonti della Lega, citate dalle agenzie di stampa, hanno dichiarato che "votare con la Schlein per una poltrona è imbarazzante", in riferimento alla rivendicazione di Antonio Tajani e Forza Italia, per cui gli italiani premierebbero nei sondaggi la scelta di restare a Bruxelles nel perimetro della grande alleanza tra Popolari, Socialisti, liberali e Verdi. "Meglio senza vicepresidenti che con Verdi e sinistre", hanno aggiunto le stesse fonti leghiste.

A margine di un evento Tajani, che è anche ex presidente del Parlamento europeo, ha commentato: "Sto leggendo molte cose inesatte, qualcuno dice che abbiamo votato come la Schlein e come i Verdi. Potrei dire allora che chi ha votato no ha votato come la Salis e Fratoianni e come Conte, ma sarebbe una risposta puerile. Come è puerile dire che abbiamo votato con la sinistra".

Poi ha aggiunto: "Noi abbiamo fatto una scelta coerente, perché abbiamo sempre detto che avremmo votato per lei. Ha vinto la linea del Ppe, abbiamo eletto la presidente del Parlamento e quella della Commissione europea, entrambe della nostra famiglia politica. Noi staremo nella cabina di comando".

Leggi anche I Patrioti Ue bocciano Vannacci come vicepresidente, votano tutti contro tranne la Lega

Tajani ha quindi ribadito come la destra più estrema sia destinata a rimanere ininfluente in Europa: "L'estrema destra della Le Pen è fuori da qualsiasi gioco, ma non è che manca la democrazia. Non li vogliono, non li eleggono. Sono stati eletti i vicepresidenti di Roberta Metsola, tra cui alcuni dei Conservatori. Senza polemica, non sono stati eletti i vicepresidenti dei Patrioti, che ancora una volta si dimostrano ininfluenti. Il problema è che anche i Patrioti italiani rischiano di essere ininfluenti all'interno dei Patrioti europei, però questo lascia il tempo che trova".

Questa mattina Tajani aveva parlato di "un sondaggio fatto dopo il voto che dice che Forza Italia è l'unica forza del centrodestra che cresce, segno che per gli italiani abbiamo imboccato la strada giusta". E anche sui social di Forza Italia era stato diffuso un post: "Gli italiani credono sempre di più in Forza Italia e nel nostro segretario nazionale, Antonio Tajani. Gli italiani apprezzano la nostra scelta di sostenere Roberta Metsola e Ursula von der Leyen. Siamo tra l'Europa che conta, da protagonisti".