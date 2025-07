video suggerito

Bonus trasporti fino a 300 euro per gli under 24: cosa dice la proposta del Pd per studenti e fuorisede Il Partito Democratico presenta una proposta di legge per agevolare la mobilità degli studenti tra i 14 e i 24 anni, con un bonus fino a 300 euro. Schlein attacca Salvini sui ritardi nei trasporti pubblici, la Lega replica: “Decenni di inerzia targata Pd”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Francesca Moriero

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un contributo economico annuale fino a 300 euro per coprire le spese del trasporto pubblico locale rivolto agli studenti tra i 14 e i 24 anni, appartenenti a famiglie con Isee fino a 30mila euro. È il cuore della proposta di legge presentata dal Partito Democratico sul Tpl, accompagnata da un secondo incentivo, un "buono" da 250 euro, destinato agli studenti fuorisede che frequentano università a oltre 300 chilometri dalla propria città. Il provvedimento, già depositato alla Camera e al Senato con primo firmatario il deputato Andrea Casu, è stato illustrato il 9 luglio nella sede nazionale del partito dalla segretaria Elly Schlein e dal responsabile Economia e Infrastrutture Antonio Misiani, che ne ha quantificato il costo complessivo in 750 milioni di euro. "Costa meno dei centri in Albania, che sono prigioni vuote", ha attaccato Schlein, rivendicando l’ambizione sociale del testo: "Miriamo a rendere gratuito il trasporto pubblico per i giovani studenti".

Obiettivi: diritto allo studio e sostenibilità

Per il Pd la misura ha una doppia valenza: da un lato, sostenere il diritto allo studio e alleggerire il carico economico sulle famiglie; dall'altro, promuovere un cambiamento culturale verso la mobilità sostenibile, puntando sul rafforzamento del trasporto pubblico locale. Il disegno di legge trae ispirazione dalle politiche regionali già attuate in territori a guida Pd, come Emilia-Romagna, Campania, Puglia e diverse amministrazioni comunali. "La proposta nasce dal basso, dai nostri circoli, e guarda alle buone pratiche degli enti locali", ha spiegato la segretaria.

A sostegno dell'iniziativa sono intervenuti anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che ha definito il Tpl "cruciale nella visione di città sostenibile", e la sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha parlato di una "proposta importante per l’ambiente e per i nostri ragazzi". Il titolo della campagna lanciata dal Pd è: "Dai che andiamo, per un trasporto studentesco gratuito". Misiani ha annunciato che sarà accompagnata da una mobilitazione sui territori.

Leggi anche Bonus mamme lavoratrici 2025, chi otterrà fino a 480 euro e quando

Schlein contro Salvini: "L'Italia parte ogni giorno in ritardo"

La presentazione della proposta ha anche offerto a Schlein l'occasione per un attacco frontale al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, accusato di trascurare il settore: "L'Italia parte ogni giorno con minuti di ritardo perché Salvini si occupa di tutto tranne che di fare il suo mestiere", ha dichiarato la segretaria. Un'accusa rilanciata anche da Casu: "La strategia dell’opossum di Salvini non sta funzionando. Questa iniziativa vuole dare un monito politico a un governo tutto tasse e propaganda".

La replica della Lega: "Decenni di inerzia Pd"

Immediata la risposta della Lega, che ha respinto le critiche al mittente. In una nota congiunta, i senatori Nino Germanà, Tilde Minasi e Manfredi Potenti hanno definito gli attacchi "una dimostrazione della totale mancanza di memoria storica della sinistra". "Dal Mit, in due anni, si stanno recuperando decenni di ritardi e di mancati investimenti, spesso causati da ministri dello stesso Pd da cui oggi pontifica la Schlein", hanno dichiarato, sottolineando l’impegno del ministro Salvini, attualmente in missione tra Giappone e Cina per rafforzare i legami internazionali su trasporti e infrastrutture. Il Mit, prosegue la Lega, è protagonista di una "vera rivoluzione" dopo anni di immobilismo; anche i deputati del Carroccio in Commissione Trasporti hanno ribadito che Salvini starebbe lavorando "per recuperare il tempo perduto durante i governi di sinistra".