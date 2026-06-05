Bonus decoder 2026, in arrivo un voucher fino a 70 euro per la tv: come funziona e chi può averlo

È in arrivo un bonus decoder, un contributo fino a 70 euro per l’acquisto di decoder tv (digitali terresti standard e satellitari). Al momento non sono previsti requisiti di reddito. Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento fondi, a condizione che il canone Rai risulti regolarmente pagato e che il decoder rispetti precise caratteristiche. Ecco cosa sappiamo.

È in arrivo un bonus decoder, un contributo fino a 70 euro per l'acquisto di decoder tv (digitali terresti standard e satellitari). La misura è pensata per incentivare le famiglie ad aggiornare i loro dispositivi per la ricezione dei canali televisivi e al momento non prevede requisiti di reddito specifici. Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento fondi. Bisognerà certificare di aver pagato il canone Rai mentre il decoder dovrà avere delle precise caratteristiche. Ecco cosa sappiamo.

Cos'è il nuovo bonus decoder Tv

Il bonus decoder consiste in un incentivo per l'acquisto di decoder televisivi. La procedura seguirà il modello del bonus elettrodomestici. In sostanza i clienti potranno scegliere tra un elenco di prodotti e di venditori consultabile online e se rispetteranno i requisiti, riceveranno un voucher a tempo nel formato di sconto in fattura. Nello specifico, il valore del contributo non sarà superiore al 70% costo di acquisto del decoder. C'è comunque un limite massimo: fino a 30 euro per i decoder digitali terrestri standard e 70 euro per i decoder satellitari.

I requisiti

Al momento non sono previsti limiti Isee. Chiunque potrà fare domanda ma ad alcune condizioni. In primo luogo il pagamento del canone Rai: bisognerà dimostrare di averlo regolarmente pagato. In secondo il decoder, che dovrà seguire specifiche caratteristiche: essere in grado di ricevere segnali tv terrestri basati sul nuovo standard DVB-T2 e sul nuovo sistema di codifica HEVC (high efficiency video coding) Main 10 per il digitale terrestre; essere dotato di sintonizzatore DVB-S2 e standard di compressione video HEVC a 10 bit per il satellitare.

Come fare domanda per il bonus tv

Le domande saranno gestite dalla piattaforma informatica, PARI, gestita dalla società PagoPa. Si accederà tramite la sezione servizi dell'app IO oppure sul sito dedicato attraverso Spid o Carta d'identità elettronica (CIE). La piattaforma si occuperà di incrociare le Anagrafe nazionale della popolazione residente, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, e quelli della banca dati dell’agenzia delle Entrate per accertarsi che il canone Rai sia stato effettivamente pagato. Una volta verificato il possesso dei requisiti, si procederà con l'erogazione del bonus. È importante ricordare che sarà riconosciuto un solo contributo per famiglia.

Nello specifico, il cliente riceverà un codice univoco alfanumerico da utilizzare presso il venditore per avere lo sconto in fattura. Il voucher è temporaneo, quindi andrà usato entro la scadenza. Come dicevamo, il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili (fino a 28,8 milioni di euro) sulla base dell'ordine di presentazione delle domande. Prima si invia la richiesta dunque, più chances si avranno. Nel caso di acquisti e-commerce, i venditori dovranno seguire un'apposita procedura.

Quando si può fare domante

Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha messo a punto le regole, contenute in un decreto registrato dalla Corte dei conti lo scorso 27 maggio, ma non sappiamo ancora la data a partire dalla quale si potrà fare domanda. Quel che è noto è che ministero delle Imprese e del made in Italy renderà disponibile sul proprio sito un elenco dei decoder disponibili per lo sconto e i produttori interessati a partecipare alla campagna saranno tenuti a registrarsi alla piattaforma. Il venditore verrà rimborsato con bonifico bancario da Invitalia una volta concluso l'acquisto.