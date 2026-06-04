Aumenti da 200 euro in busta paga e bonus prima casa: la proposta Pd per far restare i giovani in Italia

La proposta di legge del Partito democratico per il “diritto a restare” prevede misure per contrastare l’emigrazione giovanile: aumento salariale di 200 euro per i neoassunti under 35, agevolazioni sulla prima casa, trasporti gratuiti e incentivi nelle aree interne. Per la segretaria Elly Schlein “partire deve essere sempre una scelta, mai una costrizione”.

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Un aumento salariale di 200 euro al mese per i giovani neoassunti, agevolazioni sulla prima casa, trasporti pubblici gratuiti, incentivi all'imprenditoria nelle aree interne. È questa la ricetta formulata dal Partito democratico per contrastare l'emigrazione giovanile e offrire nuove opportunità agli under 35 che scelgono di rimanere nel loro territorio.

A presentare la proposta di legge "per il diritto a restare" è stata la segretaria dem, Elly Schlein, dalla sede del Nazareno, insieme al deputato Marco Sarracino e alla senatrice Cecilia D'Elia. Schlein, che poi si è spostata in Puglia, a San Giovanni Rotondo, per un appuntamento elettorale in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno, ha spiegato che "partire deve essere sempre una scelta, mai una costrizione per mancanza di opportunità".

"C’è una differenza enorme tra partire per scelta e farlo perché il presente ti espelle: nel primo caso è libertà, nel secondo è necessità", spiega Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria Pd con delega a Terzo settore e Associazionismo. "Quando interi territori si svuotano di giovani, energie e competenze, non si perde solo popolazione: si allargano le disuguaglianze e si indebolisce la democrazia".

Aumenti di stipendio, trasporti gratis, sostegno alle imprese

Tra gli interventi inseriti nella proposta di legge figura un incremento di 200 euro mensili per i nuovi contratti stabili destinagli agli under 35 con un reddito massimo annuo di 45mila euro. La misura, nelle intenzioni del Pd, punta a contrastare i salari bassi e a rendere il mondo del lavoro in Italia più attrattivo, specialmente per coloro che pensano di partire all'estero. "Un sostegno concreto agli stipendi che sono troppo bassi, perché se i giovani si trovano davanti salari da fame, contratti precari, è chiaro che vadano altrove per cercare di costruirsi un futuro", ha ricordato la segretaria dalla città pugliese.

Il pacchetto comprende anche un piano straordinario di assunzioni nei Comuni delle aree interne e un credito d'imposta per le aziende che incentivano il lavoro da remoto. Uno strumento che, secondo i promotori della proposta, può agevolare la permanenza nelle aree meno fornite dai servizi di trasporto.

Proprio a proposito di mobilità, il testo introduce delle misure per rendere gratuito il trasporto pubblico locale per studenti e studentesse. "Come abbiamo fatto in Campania e in Emilia Romagna", continua Schlein. Accanto a questo, c'è lo stanziamento di contributi a fondo perduto per sostenere l'imprenditoria giovanile innovativa nelle aree interne del Paese, creando così "un insieme di interventi concreti che possano dare una buona ragione per restare". Il ddl affronta anche il tema dell'accesso all'abitazione, per il quale sono previste agevolazioni per l'acquisto e l'affitto della prima casa.

"Scelgo l'Italia", la piattaforma per far rientrare i giovani nel Paese

Accanto alle misure per incentivare gli under 35 a restare in Italia, il Pd punta anche a favorire il rientro dei giovani che negli anni hanno già lasciato il proprio territorio. "Sono quasi 80mila i giovani che ogni anno lasciano l'Italia", ricorda il Nazareno. Come spiegato dal deputato Marco Sarracino, "tanti ragazzi vogliono tornare ma non hanno una piattaforma per potersi organizzare". Per questo il testo propone la nascita proprio di una piattaforma, chiamata "Scelgo l'Italia", che fornirà informazioni per connettere i giovani che vogliono tornare in Italia.

Per arginare il fenomeno dell'emigrazione giovanile, in particolare dei più istruiti e specializzati, il Nazareno punta anche sulla formazione e l'innovazione. Il disegno di legge introduce borse di dottorato e finanziamenti per la ricerca nelle università del Mezzogiorno, con l'obiettivo di trattenere competenze e talenti nei territori del Sud. Per finanziare questo pacchetto di proposte, Sarracino ha parlato anche di "fondi dagli extraprofitti".