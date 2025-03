Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Pd sono avanti ma la Lega cresce più di tutti

video suggerito

Fratelli d'Italia e Partito democratico crescono leggermente, rispettivamente al 29,7% e al 22,9%. Va bene anche Forza Italia, ma il partito a registrare la crescita più alta è la Lega, che guadagna lo 0,3% salendo all'8,7%. Stabile invece, il Movimento 5 Stelle. Ecco nel dettaglio l'ultima Supermedia realizzata da Youtrend.

FdI e Pd in lieve crescita, bene anche Forza Italia

Fratelli d'Italia incassa un +0,1% e sale al 29,7%. Si tratta di una crescita molto contenuta, ma comunque positiva per un partito che gravita attorno al 30% e che raccoglie il maggior numero di consensi. Fdi infatti, è primo e il suo vantaggio sugli altri partiti è evidente.

Il principale competitor di Fratelli d'Italia è il Partito democratico, che registra anch'esso una crescita dello 0,1% ed è dato al 22,9%. Stando all'ultima Supermedia dunque, la distanza tra i due partiti supera i sei punti. Fino a questo momento, il Pd non è riuscito a ridurre più di tanto il margine con FdI, che è oscillato tra i cinque e i sette punti percentuali.

Resta stabile il Movimento 5 Stelle, che non guadagna né perde preferenze. Attualmente si attesta all'11,8%, una posizione che sembra aver consolidato nelle ultime settimane, in cui il partito si è mobilitato in maniera compatta contro il riarmo europeo. Vedremo se la piazza contro ‘L'Europa delle armi' lanciata Giuseppe Conte e prevista per il prossimo 5 aprile verrà premiata o meno dagli elettori.

Nel resto del centro destra, si registrano segnali positivi, anche se di entità diversa. Più lieve per Forza Italia che prende un +0,1%, decisamente più ampia per la Lega che guadagna un +0,3%, portandosi al 8,7%. In questa rilevazione il Carroccio è il partito che cresciuto più di tutti: tuttavia, l'incremento non è sufficiente a superare gli azzurri, che si trovano al 9,4%. Nelle ultime settimane la rivalità tra le due forze politiche è stata particolarmente accesa, soprattutto sulla politica estera, al punto da richiedere l'intervento della premier per appianare le tensioni tra i due vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Buon risultato anche per Alleanza Verdi-Sinistra che recupera un +0,2% e si posiziona al 6,2%. Per quanto riguarda gli altri partiti più piccoli, Azione e Italia Viva sono fermi, rispettivamente al 3% e 2,4%, seguiti da Più Europa che scende dello 0,3% ed è all'1,8%. Infine, Noi moderati all'1% (-0,1%).

La Supermedia Coalizioni invece, mostra il centrodestra avanti con il 48,8% (+0,4%). Il centrosinistra (senza il M5s) raccoglie il 30,8%. Se si considerano anche i pentastellati e i partiti dell'ex Terzo polo, allora la coalizione sale al 48%.