Il governo attacca la dichiarazione Ue su diritti Lgbt, Schlein risponde con una serata al Muccassassina Elly Schlein, nella giornata internazionale contro l’omo-bi-transfobia, ha partecipato alla storica serata Lgbt Muccassassina, organizzata a Roma. È stato anche il giorno in cui il governo Meloni ha rifiutato di firmare la dichiarazione dell’Ue sui diritti delle persone Lgbt: una scelta che la segretaria del Pd ha definito una “vergogna”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La giornata di ieri è stata dedicata, a livello internazionale, al contrasto dell'omofobia, la bifobia e la transfobia. Ma è anche stata la giornata in cui il governo Meloni non ha firmato la dichiarazione congiunta dell'Unione europea sui diritti umani della comunità Lgbtq+, dicendo che ricalcava "il contenuto della legge Zan" perché era "sbilanciata sull'identità di genere". In questo clima, la segretaria del Pd Elly Schlein ha preso posizione: dopo un appuntamento elettorale a Pescara, in serata è tornata a Roma per passare al Muccassassina, storica serata Lgbt organizzata da decenni dal circolo Mario Mieli.

"Che rabbia e che vergogna. Il Pd continuerà a battersi per una legge contro l'omotransfobia, con la legge Zan, e per assicurare i pieni diritti alle famiglie Lgbtq+ a cominciare dal riconoscimento dei figli. Questo governo, che pure l'anno scorso aveva firmato la dichiarazione, quest'anno non lo ha fatto per fare campagna elettorale sulla pelle delle persone discriminate", aveva dichiarato la segretaria a caldo dopo la notizia del passo indietro del governo Meloni. Un rifiuto arrivato pochi giorni dopo il riconoscimento a livello internazionale che l'Italia è un Paese in cui i diritti Lgbtq+ sono poco tutelati (peggio anche di quanto avviene nell'Ungheria guidata da Viktor Orbàn).

Nel pomeriggio la segretaria aveva incontrato al Nazareno una rappresentanza del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, e qui tra i vari temi era arrivato anche l'invito al Muccassassina, serata storica per la comunità Lgbtq+ romana e italiana. Il presidente del circolo e portavoce del Roma Pride, Mario Colamarino, ha dichiarato: "Il 17 maggio per noi è una data fondamentale, la giornata in cui ricordiamo l’omolesbobitransfobia che viviamo ogni giorno sulla nostra pelle. È stato molto importante che proprio ieri, mentre il governo decideva di non sottoscrivere la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità Lgbtqia+, la segretaria del Partito democratico abbia scelto di stare con noi a Muccassassina per ribadire il suo impegno al nostro fianco, a meno di un mese dalla parata del Roma Pride che si terrà il 15 giugno".

Alcuni presenti hanno raccontato che Schlein, dopo il suo arrivo un saluto ai dj in console, ha fatto un giro nel locale e ha ballato in mezzo al pubblico, con molti dei clienti – soprattutto tra i più giovani – che le chiedevano selfie e la invitavano a portare avanti le battaglie per i diritti civili. Una cosa che, in modo provocatorio, aveva chiesto anche la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, attaccando: "Se la sinistra ed Elly Schlein vogliono riproporre la legge Zan, il gender e la possibilità di dichiararsi maschio o femmina al di là della realtà biologica, abbiano il coraggio di dirlo con chiarezza, lo facciano in campagna elettorale". Oggi la segretaria dem proseguirà il suo tour elettorale, con diversi appuntamenti nel Lazio. Lo scontro verso il voto dell'8 e 9 giugno continua.