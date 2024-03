Il video di Ilaria Salis portata di nuovo in Tribunale a Budapest in catene e al guinzaglio Oggi, 28 marzo, a Budapest si tiene la nuova udienza del processo a carico di Ilaria Salis. Come già accaduto lo scorso 29 gennaio, l’insegnante monzese è stata portata in aula con catene a mani, piedi e guinzaglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Ilaria Salis entra in Tribunale a Budapest per l'udienza del 28 marzo (frame da Maurizio Acerbo – X)

Ilaria Salis è tornata al Tribunale di Budapest per la nuova udienza ancora con mani e piedi incatenati e un guinzaglio tenuto in mano da un'agente. Una scena a cui l'opinione pubblica italiana ha assistito già lo scorso 29 gennaio, quando dopo quasi un anno di detenzione in carcere in condizioni "disumane" l'insegnante 39enne si è presentata in aula per ribadire la propria "estraneità ai fatti" che le vengono contestati. Per lei la Procura di Budapest ha chiesto una condanna a 11 anni di carcere per aggressione, lesioni in concorso e perché accusata di far parte di "un'associazione estremista".

Su un foglio a righe, scritto a mano, Ilaria Salis avrebbe dato la propria autorizzazione alla "stampa italiana a pubblicare immagini che mi ritraggono con le manette e tutte le catene che eventualmente decideranno di mettermi in occasione dell'udienza del 28 marzo 2024″.

Nell'udienza di oggi, 28 marzo, il giudice ungherese dovrà decidere se accogliere la richiesta degli arresti domiciliari avanzata dal legale di Salis, Gyorgy Magyar, da scontare in Italia oppure a Budapest.

Secondo l'accusa, l'insegnante monzese 39enne avrebbe partecipato al pestaggio di due neonazisti avvenuto il 10 febbraio 2023 in occasione del ‘Giorno dell'Onore'. Il giorno seguente è stata arrestata e condotta in carcere, dove è costretta ormai da oltre un anno. Nelle sue lettere e nel diario, Salis ha già raccontato più volte le pessime condizioni di vita nella cella, dove si sente "tumulata viva, segregata in un mondo alieno, in un baratro oscuro". Una delle presunte vittime sarà ascoltata in aula in questa nuova udienza, insieme a due testimoni.