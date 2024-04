video suggerito

Ilaria Salis ringrazia il Presidente Mattarella: “Sono molto contenta e grata per il suo interessamento” “Sono molto contenta, ringrazio davvero il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”. Così Ilaria Salis si è rivolta al Capo dello Stato, dopo l’interessamento mostrato verso il suo caso. Lo ha riferito il padre della 39enne, Roberto. L’insegnante è detenuta in Ungheria dal febbraio 2023 con l’accusa di aver aggredito due estremisti di destra a Budapest durante una manifestazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

"Sono molto contenta, ringrazio davvero il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mi ha molto impressionato che abbia telefonato lui in prima persona e che lo abbia fatto con questa rapidità. Lo ringrazio davvero tanto per il suo interessamento".

Così Ilaria Salis, l'insegnante detenuta dal febbraio 2023 in Ungheria con l'accusa di aver aggredito due estremisti di destra a Budapest durante una manifestazione, ha voluto ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come ha riferito il padre Roberto, contattato a sua volta dal capo dello Stato nella giornata di sabato.

Roberto Salis ha spiegato che "Ilaria sta bene e, si sta riprendendo", dopo l'udienza di giovedì scorso quando è stata respinta la richiesta di passare ai domiciliari avanzata dai suoi legali: "È stata una brutta botta – ha proseguito il padre della 39enne originaria di Monza – perché ci contava molto ma ha un piglio abbastanza forte e non ho dubbi che sopporterà bene questa prova di resistenza".

"Quanto successo giovedì – ha aggiunto – con la sentenza per Ilaria e con quella per Gabriele Marchesi ha rafforzato l'impressione che c'è qualcosa che non va bene e che c'è chiaramente una disparità nell'attuazione dei principi costituzionali".

Ora c'è attesa per l'esito dell'appello presentato contro la mancata concessione dei domiciliari "che se non altro verrà giudicato da un'altra corte e non sarà più nelle mani del giudice Jozsef Sós che ha un evidente pregiudizio nei confronti di Ilaria e che in Italia sarebbe già stato ricusato", ha spiegato ancora il padre della 39enne.

Chi è Ilaria Salis

Ilaria Salis è un'attivista e insegnante di 39 anni, originaria di Monza, che è stata arrestata in Ungheria e adesso si trova in carcere a Budapest. La donna è accusata di aver partecipato all'aggressione nei confronti di due neonanizisti durante la manifestazione "La Giornata dell'Onore": si celebra ogni anno e raccoglie centinaia di neonazisti che celebrano il battaglione che nel 1945 si è opposto all'assedio di Budapest. Il suo è diventato un caso politico soprattutto dopo che la famiglia ha denunciato le condizioni disumane in cui si trova detenuta.