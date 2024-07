video suggerito

Il post-parodia del consigliere di +Europa e Radicali contro Ilaria Salis: “Il diario di Farla Frank” Un consigliere comunale di Torino, Silvio Viale, di di + Europa e Radicali ha pubblicato un post shock contro l’europarlamentare di Avs Ilaria Salis, utilizzando una parodia del celebre libro di Anna Frank: “Il diario di Farla Frank”, sostituendo la foto della ragazzina vittima dell’Olocausto con la foto dell’attivista. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Post shock a Torino contro l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis, da poco rientrata in Italia dopo oltre un anno in carcere a Budapest, in condizioni disumane. Il consigliere comunale di Torino Silvio Viale, che fa parte del gruppo consiliare +Europa & Radicali Italiani, ha pubblicato un post su Facebook attaccando l'attivista, utilizzando una parodia del celebre libro di Anna Frank. Il post si trova ancora lì sul profilo del consigliere, che non si è preoccupato di rimuoverlo.

"E fatevi una risata alla faccia dei 143.000 che le hanno dato la preferenza. In fondo è solo una che avuto un colpo di c…", ha scritto il consigliere di + Europa e Radicali, a commento dell'immagine che riproduce la copertina di un libro Einaudi, con l'immagine della neoparlamentare – accusata di aver partecipato all'aggressione di alcuni neo nazisti che avevano preso parte al ‘Giorno dell'Onore' in Ungheria – al posto della foto di Anna Frank, e il gioco di parole ‘Il diario di Farla Frank' come titolo, a fare il verso alla copertina del noto libro in cui sono raccolti postumi gli appunti della bambina vittima dell'Olocausto.

Immediata la replica della consigliera regionale di Avs, Alice Ravinale, che ha risposto così: "Viale sconfessa se stesso, con un'uscita di pessimo giusto e incompatibile con il ruolo istituzionale che ricopre: stiamo parlando della stessa persona che ha usato l'accusa di antisemitismo come odiosa arma politica e retorica ogni volta che si è trattato di discutere della vicenda palestinese, e che oggi si permette di ironizzare su Anna Frank per attaccare Salis. E anche della stessa persona che fa del garantismo una delle sue storiche battaglie: questo non vale nel caso di un'antifascista vittima di un processo politico in Ungheria? Ci aspettiamo delle scuse".

Numerosi anche i commenti critici che si registrano sotto il post di Viale, da parte di chi considera il post un grave insulto alla memoria di Anna Frank. Ai commenti ha replicato anche l'interessato: "Rinunci all'immunità", ha scritto.