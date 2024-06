video suggerito

Ilaria Salis torna oggi in Italia: lunedì festeggerà il compleanno a casa Ilaria Salis rientra oggi in Italia: il ritorno a casa arriva dopo la scarcerazione dalla detenzione domiciliare in Ungheria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

2.657 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilaria Salis

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ilaria Salis detenuta in Ungheria ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ilaria Salis rientra oggi in Italia. Il ritorno a casa arriva dopo la scarcerazione dalla detenzione domiciliare in Ungheria delle scorse ore. A renderlo noto è l'Ansa, ieri venerdì 14 giugno la polizia di Budapest infatti aveva lasciato la sua l'abitazione in Ungheria dove era detenuta ai domiciliari. La decisione arriva dopo che Ilaria Salis è diventata una neo eletta europarlamentare: così subito dopo l'elezione dell'insegnante monzese con Alleanza Verdi-Sinistra, il suo avvocato ungherese, Gyorgy Magyar, aveva fatto richiesta di scarcerazione. Cosa cambia ora dopo la sua elezione?

Ora che Ilaria Salis è europarlamentare ha avuto la possibilità di essere scarcerata. Le accuse a suo carico, però, rimarrebbero intatte e quindi il processo non finirebbe in automatico.

La 39enne è accusata di aver partecipato all'aggressione nei confronti di due neonazisti durante la manifestazione "Il Giorno dell'Onore": si celebra ogni anno e raccoglie centinaia di neonazisti che ricordano il battaglione che nel 1945 si è opposto all'assedio di Budapest.

La decisione passerebbe ai neo eletti però: la procura ungherese infatti potrebbe chiedere al Parlamento europeo l'autorizzazione a procedere per far ripartire il processo. In questo caso la decisione spetterebbe a una commissione parlamentare e poi al Parlamento. Gli eurodeputati potrebbero di sospendere il processo garantendole la totale immunità. Ma anche: l'immunità può essere riconosciuta anche solo parzialmente. In questo caso il procedimento continuerebbe comunque a Budapest, ma Salis potrebbe partecipare alle udienze senza essere detenuta in via preventiva.

Al momento però la gioia di Ilaria Salis è immensa: "Sto trascorrendo queste giornate preparandomi per il lavoro che mi aspetta al Parlamento europeo. Non vedo l'ora di iniziare". E ora dopo mesi di carcere a condizioni difficili, come lei stessa ha sempre denunciato, oggi sabato 15 giugno torna a casa.