video suggerito

La scaletta del concerto di Angelina Mango a Milano 2024, l’ordine delle canzoni Angelina Mango si esibirà stasera 17 aprile al Fabrique di Milano per il concerto evento “pare una pazzia”. Qui le canzoni in scaletta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango

Il 17 aprile Angelina Mango è protagonista del suo concerto evento "Pare una pazzia" che la vedrà salire sul palco del Fabrique di Milano, per il primo concerto vero e proprio dopo la vittoria al Festival di Sanremo, dove si è imposta con La noia, vincendo il Festival davanti a Geolier e Annalisa. La cantautrice è reduce da un tour europeo di promozione in vista del prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a Malmoe e dove si esibirà con una versione leggermente ridimensionata della canzone con cui ha conquistato la vittoria sul palco dell'Ariston. Angelina arriva al Fabrique di Milano forte del successo de La noia che può vantare un doppio disco di platino e oltre 50 milioni di stream che ne fanno la sua seconda canzone più ascoltata di sempre, seconda solo a Ci pensiamo domani, due delle canzoni che sicuramente Angelina Mango suonerà durante la serata milanese.

La scaletta con le canzoni del concerto di Angelina Mango a Milano 2024

Come detto le due canzoni più ascoltate dovrebbero essere nella scaletta prevista per il concerto di Milano al Fabrique. Non ne esiste ancora una ufficiale e probabilmente uscirà solo man mano che la cantante canterà le canzoni sul palco. Probabilmente, però, Angelina ripercorrerà alcune delle scalette con cui si è esibita in passato, durante il suo primo tour nei club, con qualche cover cambiata. E sarà sicuramente un preludio ai set che terrà nei club e nei palazzetti dal prossimo autunno. Oltre alla canzone sanremese e quella più ascoltata sicuramente ci saranno brani come Che t'o dico a fà, altro brano da oltre 30 milioni di ascolti, a cui si aggiungeranno canzoni come Fila indiana, canzone che propose come inedito durante il vecchio tour nei club, ma anche Mani vuote, Voglia di vivere e canzoni come Rituali, Walkman, Formica a cui potrebbero aggiungersi anche degli inediti tratti dal suo prossimo album.

Nei giorni scorsi, infatti, in occasione del suo compleanno, Angelina Mango ha pubblicato un estratto di una nuova canzone intitolata Cup of tea, in cui la cantautrice lucana riflette sul paternalismo con cui spesso ci si rivolge a lei, vista sempre come una ragazzina, anche adesso che ha dimostrato quello che sa fare, arrivando anche a vincere il festival di Sanremo e sta preparando l'esibizione all'Eurovision e chissà che non si aggiunga anche la versione de La rondine, che emozionò il pubblico proprio a Sanremo.

I prossimi concerti nei palazzetti

Dopo l'Eurovision Angelina Mango partirà per una serie di concerti nei festival estivi, che faranno da preludio però, al suo tour vero e proptio, che la vedrà esibirsi il prossimo ottobre. L'"Angelina Mango nei club 2024″ la vedrà esibirsi a Roma (Atlantico, 11 e 12 ottobre), Napoli (Casa della musica, 14 e 15 ottobre), Molfetta, BA (Eremo Club, 16 ottobre), Nonantola, MO (Vox Club, 19 ottobre), Firenze (Tuscany Hall, 21 ottobre), Padova (Gran Teatro Geox, 22 ottobre), a Venaria Reale, TO (Teatro Concordia, 24 ottobre) e infine a Milano (Fabrique, 26 e 27 ottobre).