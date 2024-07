video suggerito

La scaletta del concerto di Taylor Swift al San Siro di Milano: l’ordine delle canzoni Taylor Swift comincia stasera 13 luglio i due concerti previsti al san Siro di Milano: ecco la probabile scaletta del live della cantautrice di 1989, Midnight, folklore e l’ultimo The tortured Poets Department. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Taylor Swift

Si avvicinano i concerti italiani di Taylor Swift. Questa sera, 13 luglio, infatti, si terrà il primo dei due concerti che la cantautrice terrà allo stadio San Siro di Milano per il suo The Eras Tour che è cominciato il 9 maggio a Parigi e si concluderà il 17 agosto a Londra e che toccherà l'Italia anche domani, con il secondo concerto: una due giorni in cui, stando a quanto scrive la Prefettura di Milano, prevederà l'arrivo in città di circa 130 mila spettatori. L'arrivo della cantautrice in Italia è un vero e proprio evento e mobilità tantissime persone – alcune, come testimoniato da Fanpage.it, sono in attesa da cinque giorni prima dell'apertura delle porte -, come si è vesto anche nelle scorse settimane anche in altre città, il motivo è semplice: Swift in questo momento è la principale popstar al mondo, come confermano anche i numeri di Spotify che dicono che è stata l'artista più ascoltata del 2023 sulla piattaforma di streaming e che, per quanto riguarda l'Italia, le riproduzioni delle sue canzoni, nel nostro Paese, su Spotify, sono aumentate di oltre il 1000% dal 2018 al 2023

La scaletta con le canzoni del concerto dei Coldplay a Roma

La mappa degli ingressi per il concerto di Taylor Swift

La cantautrice, che nella sua vita e nei suoi album ha spaziato molto per quanto riguarda le sonorità ha deciso di inserire un po' tutte le sue vite, in una scaletta che, stando a quanto visto nei concerti precedenti, pesca dai suoi vari lavori, anche quelli che negli ultimi anni ha registrato nuovamente per appropriarsene, dopo i problemi con l'ex etichetta. Ci saranno canzoni da Lover, Fearless, Red, Speak Now, Reputation, folklore, evermore, 1989, Midnight e dall'ultimo The tortured Poets Department:

(Da Lover) Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

(Da Fearless) Fearless

You Belong With Me

Love Story

(Da Red) Red – Intro (con parti di "State of Grace", "Holy Ground" e "Red")

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (versione da 10 minuti con spoken iniziale)

(Da Speak Now) Speak Now – Intro (con parti di "Castles Crumbling")

Enchanted

(Da Reputation) …Ready for It?

Delicate

Don't Blame Me

Look What You Made Me Do

(Da folklore / evermore) cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet

marjorie

willow

(Da 1989) Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

(Da The tortured Poets Department) Female Rage: The Musical (con parti di "MBOBHFT", "WAOLOM", "loml", "So Long, London" e "BDILH")

But Daddy I Love Him / So High School

Who's Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With a Broken Heart

2 canzoni a sorpresa

(Da Midnights) Lavender Haze

Anti‐Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma