Il concerto di Radio Italia Live a Milano 2025: come prendere i biglietti, il cast e dove vederlo in tv Sono stati annunciati i nomi degli artisti che il 30 maggio parteciperanno al concerto che Radio Italia terrà a Milano: ecco le info su come accreditarsi per i biglietti, guardarlo in tv e seguirlo sui social. Nel cast artisti come Olly, Lucio Corsi, Fedez, Giorgia, Fabri Fibra.

A cura di Redazione Music

Olly, Giorgia e Lucio Corsi

Radio Italia annuncia i nomi del concerto che si terrà in Piazza Duomo a Milano venerdì 30 maggio alle ore 20.40. Come ogni anno, la radio porta in piazza alcuni dei nomi più in vista della musica italiana del momento vedrà alternarsi sul palco tanti artisti importanti accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, che bisserà anche in un'altra città: quest'anno, infatti, il secondo concerto di Radio Italia torna al Foro Italico di Palermo il 27 giugno 2025, dopo una parentesi napoletana del 2024. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco di Piazza Duomo ci sono: Achille Lauro, Alfa, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Olly e Pinguini Tattici Nucleari.

Come acquistare i biglietti per il concerto gratuito a Milano

Fedez, Brunori e Fabri Fibra

Adesso è scattata ovviamente la caccia al biglietto per poter partecipare alla serata milanese. Gli organizzatori specificano che "per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it (massimo 2 accrediti) a partire dalle ore 12 di lunedì 5 maggio 2025 fino ad esaurimento posti" e inoltre viene specificato "che l’accesso all’evento rimane assolutamente gratuito e si diffida dalla duplicazione e vendita degli accrediti". Alla conduzione ci saranno le voci della radio (Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi), mentre la sigla dell’evento è scritta da Saturnino.

Il cast del concerto a maggio: da Giorgia a Fedez

Al concerto di Radio Italia parteciperanno alcuni tra i principali artisti del panorama musicale italiano. A Piazza Duomo, infatti, ci saranno Achille Lauro, che ha appena presentato il suo album con un concerto last minute a Roma, Alfa, Brunori Sas, terzo classificato a Sanremo, Lucio Corsi che rappresenterà l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari e il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo Olly.

Come guardare il Concerto di Radio ITalia in tv e sui social

Chi non riuscirà a ottenere un biglietto potrà comunque seguire l'evento in tv o sui social visto che sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solo musica italiana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su"Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), in streaming audio/video sul sito della radio, sulle app ufficiali Radio Italia oltre a essere trasmesso in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Inoltre il concerto avrà una sua proiezione anche sulle pagine social di Radio Italia Facebook, Instagram e TikTok con contenuti esclusivi e con l’hashtag ufficiale #rilive, mentre il backstage sarà trasmesso su TikTok LIVE con la conduzione di Cecilia Cantarano.