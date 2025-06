video suggerito

La scaletta del concerto di Radio Italia Live 2025 a Palermo: l'ordine dei cantanti e gli orari Questa sera 27 giugno 2025 al Foro Italico di Palermo si terrà la seconda serata del Concerto di Radio Italia che vedrà in scaletta artisti come Annalisa, Tananai, Blanco, Gaia e i The Kolors, tra gli altri.

A cura di Redazione Music

Annalisa e Tananai, tra i protagonisti del Concerto Radio Italia a Palermo

Questa sera venerdì 27 giugno 2025 alle ore 20.40 si terrà il secondo appuntamento del Concerto di Radio Italia Live che si terrà dal Foro Italico di Palermo dopo che il primo capitolo aveva visto esibirsi tanti artisti italiani a Piazza Duomo a Milano, lo scorso 30 maggio. Questa sera l'evento torna in Sicilia dopo un anno di stop a Napoli (lo scorso anno si tenne a Piazza del Plebiscito) e vedrà alternarsi alcune tra le nostre popstar, quelle che hanno pubblicato una canzone per questa estate 2025. A condurre la serata saranno le voci della radio, ovvero Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta e Emiliano Picardi.

La scaletta del concerto di Radio Italia Live a Palermo e l’ordine dei cantanti

Questa sera, quindi, a Palermo torna il Concerto di radio Italia che vedrà protagonisti artisti come Annalisa che probabilmente porterà in scaletta la sua Maschio, ma anche Blanco che potrebbe esibirsi con gli ultimi singoli Piangere a 90 e Maledetta rabbia, Tananai dovrebbe portare sia Bella Madonnina e potrebbe anche esibirsi con Alibi, mentre Gaia canterà Chiamo io, chiami tu, con l'ormai celebre balletto. Per chiunque non potrà essere in piazza l'evento sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solo musica italiana e Radio ItaliaTv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di Tivù Sat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo inSvizzera su Video Italia HD), in streaming audio/video su radioitalia.it, sulle app ufficiali Radio Italia. Ecco gli artisti che si esibiranno al Foro Italico (non in ordine di apparizione):

Annalisa

Blanco

Francesco Gabbani

Gaia

Negramaro

Noemi

Raf

Rhove

Rkomi

Rose Villain

Tananai