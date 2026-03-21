La scaletta del concerto 2026 di Luché all’Inalpi Arena: l’ordine delle canzoni a Torino
Questa sera, sabato 21 marzo 2026, Luché arriva all'Inalpi Arena di Torino per il penultimo appuntamento del Luché Arena Tour, cominciato lo scorso 15 ottobre al Forum D'Assago. Il rapper, dopo l'esperienza a Sanremo 2026 con il brano "Labirinto", classificatosi in 12° posizione, si è esibito al Palazzo dello Sport di Roma e successivamente al Mandela Forum di Firenze. Una scaletta che racconta oltre 20 anni di carriera, con un focus centrale sull'ultimo disco, "Il mio lato peggiore" (qui l'intervista): infatti possiamo notare la presenza di "Ginevra" con Geolier e "Nessuna", due brani presenti anche nella top 10 dei tormentoni estivi su Spotify. Ma non solo, perché proprio nei primi 5 brani della scaletta è presente anche "Int O Rione", legato alla discografia dei Co'Sang, il duo con Ntò, con cui è tornato nel 2024 con il terzo album "Dinastia".
La scaletta del concerto di Luché all'Inalpi Arena di Torino
Come negli appuntamenti precedenti, nel primo set del concerto ci sarà anche l'apparizione sul palco di CoCo. Insieme i due si esibiranno con brani storici come "Fin qui", ma anche "Lo sai chi sono" e "No love". Il concerto potrebbe chiudersi con il terzetto composto da "Stamm fort", uno dei brani di maggior successo nell'estate del 2019 con Sfera Ebbasta, ma anche la più romantica "Non abbiamo età", contenuta nell'album "Potere". Si tratta di uno dei brani più streammati del rapper napoletano: attualmente conta più di 173 milioni di streaming. Dopo l'appuntamento torinese, il tour di Luché si chiuderà il prossimo 29 marzo al Palaflorio di Bari: nel frattempo è stato annunciato il tour estivo, che partirà il 17 al Rock in Roma, chiudendosi poi il 10 settembre all'Ippodromo di Agnano. Ecco quella che potrebbe essere la scaletta del concerto di Luché a Torino, già osservata durante le precedenti date del Luché Arena Tour.
- Il mio lato peggiore / Potere / Slang
- Anno fantastico
- O' primmo ammore
- Int O Rione
- E ‘cumpagn mie
- No Love (con CoCo)
- Non siamo uguali (con CoCo)
- 10 anni fa (con CoCo)
- Fin Qui (con CoCo)
- Lo sai chi sono (con CoCo)
- Star
- Nada
- Morire vuoto
- Autostima
- Scale
- Tutto di me
- Ti amo
- Il mio ricordo
- Che Dio mi benedica
- Le pietre non volano
- Si vince alla fine
- Gli altri
- Se non ci fosse la rabbia
- Attraverso me
- Parliamo
- Torna da me
- Labirinto
- L'ultima volta
- Lo Stesso Viso
- La notte di San Lorenzo
- Password
- Ilary
- Chico
- Ginevra
- Miami Vice
- Stamm fort
- Non abbiamo età
- Nessuna
Le date del tour estivo di Luché
- 17 luglio 2026 | Roma, Rock in Roma
- 23 luglio 2026 | Bologna, Sequoie Music Park
- 28 luglio 2026 | Genova, Porto Antico
- 30 luglio 2026 | Palermo, Velodromo
- 31 luglio 2026 | Catania, Villa Bellini
- 2 agosto 2026 | Cinquale (MS), Vibe Festival (Arena della Versilia)
- 5 agosto 2026 | Lignano Sabbiadoro (UD), Lignano Arena
- 8 agosto 2026 | Santa Maria del Cedro (CS), Tirreno Festival (Arena dei Cedri)
- 9 agosto 2026 | Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival
- 11 agosto 2026 | Ostuni (BR), Luce Festival (Arena Bianca – Foro Boario)
- 12 agosto 2026 | Barletta (BA), Fossato del Castello
- 10 settembre 2026 | Napoli, Ippodromo di Agnano