Alfa, Sfera e Shiva firmano le canzoni più ascoltate in estate su Spotify: sorpresa Luché

Alfa, Luche, Sfera e Shiva, 2025

Nelle ultime ore, Spotify ha pubblicato la classifica dei brani più ascoltati in Italia tra il 20 maggio e il 20 agosto 2025, una finestra temporale che fotografa il periodo estivo e i suoi tormentoni. Rispetto allo scorso mese, che aveva visto Alfa con A me mi piace e Anna con Desoleé, la classifica sembra cambiata, anche grazie all'ingresso di nuovi singoli e protagonisti. Su tutti infatti, si registra il primo posto di La Plena (W Sound 05) degli artisti colombiani W Sound, Beéle e Ovy On The Drums. La canzone ha raccolto, attualmente 610 milioni di streaming sulla piattaforma, numeri innavicinabili dalle compagini italiane, che vedono al secondo posto A me mi piace, la collaborazione di Alfa e Manu Chao e a sorpresa al terzo posto Neon di Sfera Ebbasta e Shiva, che toglie il podio a Desolée di Anna.

Ancora in top 10 Balorda Nostalgia di Olly, sorpresa Luché

C'è anche qualche reduce dal Festival di Sanremo 2025, per esempio il vincitore della kermesse Olly con Balorda Nostalgia che riesce a mantenere l'ultima posizione nella top 10. Sopra di lui Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso e Amor di Achille Lauro. Ma c'è anche un altro protagonista dell'estate italiana, che riesce a piazzare ben due singoli nella top 10. Stiamo parlando di Luché, che dopo Nessuna al 5° posto tra le canzoni più ascoltate in Italia, piazza anche la collaborazione con Geolier Ginevra. Si tratta di un unicuum in questa classifica, ma anche recentemente tra le classifiche dei brani più ascoltati in Italia, sintomo del successo del suo ultimo disco Il mio lato peggiore.

Si allontanano dalla top 10 Spotify Fedez e Clara con Scelte stupide e i The Kolors con Pronto come va

Ma rispetto a un mese fa, quali sono i brani che si sono allontanati dalla top 10 dei brani più ascoltati: si sente l'assenza di Scelte stupide la collaborazione tra Fedez e Clara, ma anche Maschio di Annalisa. Non riesce invece a confermare il grande successo in radio Pronto come va dei The Kolors, ma anche Sto bene al mare di Marco Mengoni, Sayf e Rkomi. Un'estate, che come aveva annunciato Federico Pucci in quest'articolo non avrebbe vissuto di tormentoni, ma che ha trovato in alcune sorprese, come la doppia presenza di Luchè, un'altra chiave di racconto. Qui la classifica finale.