La scaletta del concerto di Marracash stasera a Milano: orari, canzoni e ospiti del Marra Block Party

Questa sera, sabato 18 aprile, Marracash sarà il protagonista del Marra Block Party, l’evento in Barona con cui celebrerà il disco di diamante FIMI di “Persona”. Qui gli orari, gli ospiti sul palco e la possibile scaletta.

Marracash a Barona con i fan – ph credits Andrea Bianchera

Stasera, sabato 18 aprile, si terrà il Marra Block Party di Marracash, un'occasione per celebrare non solo i luoghi in cui è cresciuto, ma anche il raggiungimento della certificazione di diamante FIMI per il suo disco del 2019 "Persona", rimasto in classifica per 330 settimane. L'evento infatti si terrà nel quartiere in cui è cresciuto Marracash, a Barona, nel perimetro compreso Via De Pretis, Via Voltri e Via San Vigilio, la prima presente anche in alcuni canzoni del rapper. L'apertura dei cancelli sarà alle 15, mentre già dalle 16:30 il pubblico potrà assistere al dj set di Chef P e dj 2P.

Non si ferma alla sola celebrazione di una carriera, che ha innescato una nuova marcia nel 2019 proprio grazie a "Persona", ma anche una restituzione al proprio quartiere. Prima infatti, l'evento sold-out, ha visto la messa in vendita dei biglietti al prezzo di 25 euro presso lo storico Barrio's Live, uno dei luoghi che ha dato le fondamenta e ospitato i Club Dogo e la Dogo Gang, di cui Marracash è stato un membro. C'è stata anche una prelazione all'acquisto per i membri del Municio 6 di Milano, mentre i proventi dello spettacolo, al netto di Iva e Siae, verrà interamente devoluto in beneficenza per sostenere attività sociali e riqualificare le strutture per i ragazzi del quartiere di Barona.

Marracash in auto a Barona – ph Andrea Bianchera

La possibile scaletta

Chiaramente non è possibile già conoscere la scaletta ufficiale dell'evento, ma è possibile immaginare che avranno un grande spazio alcuni dei successi street storici, come "Badabum Cha Cha", di cui il video ufficiale è stato girato con un elefante proprio tra le strade di Barona. Senza dimenticare i più grandi successi della trilogia composta da "Persona", "Noi, Loro e Gli Altri" ed "È finita la pace", tra cui "Gli Sbandati hanno perso", "Power Slap", ma anche "Cosplayer" ed "Happy End" che ha chiuso i suoi concerti nei palazzetti, prima delle "64 barre di paura".

Gli orari del Marra Block Pop

Qui di seguito gli orari in cui cominceranno i vari set della giornata, che accompagneranno il pubblico fino allo spettacolo, alle 19, del rapper di Barona. Tra i presenti troviamo alcuni giovani stelle, come ABBY 6IX, ma anche Rame che ha collaborato con Marracash in "Barona". Qui gli orari.

12:30 – Apertura del servizio Infopoint in Via Enrico De Nicola

15:00 – Apertura porte (ingresso da Via Voltri)

16:30 – Chef P & dj 2P (Dj set)

17:30 – Bandits Crew / Bandits Dance Studio

17:45 – R1Mka, Elylaba, xMikeyi, Yas Laba

18:00 – Y.E.B.

18:10 – Mimmoflow

18:20 – ABBY 6IX

18:35 – RAME

19:00 – Inizio concerto di Marracash

20:30 – Fine show

Gli ospiti sul palco con Marracash

Come anticipato, non solo ABBY 6IX e Rame sul palco ad aprire lo spettacolo. Infatti, nelle ore precedenti si esibiranno alcuni rapper del quartiere di Barona, da R1Mka a Elylaba, xMikeyi, Yas Laba, Y.E.B e Mimmoflow. Ma non solo, perché oltre al dj set di Chef P e dj 2P, si esibiranno sul palco anche i ballerini della Bandits Crew. Non ci sono ancora conferme sulla presenza di ospiti esterni che potrebbero raggiungere sul palco il rapper di Barona.