La scaletta del concerto di Marracash stasera a Milano: orari, canzoni e ospiti del Marra Block Party
Stasera, sabato 18 aprile, si terrà il Marra Block Party di Marracash, un'occasione per celebrare non solo i luoghi in cui è cresciuto, ma anche il raggiungimento della certificazione di diamante FIMI per il suo disco del 2019 "Persona", rimasto in classifica per 330 settimane. L'evento infatti si terrà nel quartiere in cui è cresciuto Marracash, a Barona, nel perimetro compreso Via De Pretis, Via Voltri e Via San Vigilio, la prima presente anche in alcuni canzoni del rapper. L'apertura dei cancelli sarà alle 15, mentre già dalle 16:30 il pubblico potrà assistere al dj set di Chef P e dj 2P.
Non si ferma alla sola celebrazione di una carriera, che ha innescato una nuova marcia nel 2019 proprio grazie a "Persona", ma anche una restituzione al proprio quartiere. Prima infatti, l'evento sold-out, ha visto la messa in vendita dei biglietti al prezzo di 25 euro presso lo storico Barrio's Live, uno dei luoghi che ha dato le fondamenta e ospitato i Club Dogo e la Dogo Gang, di cui Marracash è stato un membro. C'è stata anche una prelazione all'acquisto per i membri del Municio 6 di Milano, mentre i proventi dello spettacolo, al netto di Iva e Siae, verrà interamente devoluto in beneficenza per sostenere attività sociali e riqualificare le strutture per i ragazzi del quartiere di Barona.
La possibile scaletta
Chiaramente non è possibile già conoscere la scaletta ufficiale dell'evento, ma è possibile immaginare che avranno un grande spazio alcuni dei successi street storici, come "Badabum Cha Cha", di cui il video ufficiale è stato girato con un elefante proprio tra le strade di Barona. Senza dimenticare i più grandi successi della trilogia composta da "Persona", "Noi, Loro e Gli Altri" ed "È finita la pace", tra cui "Gli Sbandati hanno perso", "Power Slap", ma anche "Cosplayer" ed "Happy End" che ha chiuso i suoi concerti nei palazzetti, prima delle "64 barre di paura".
Gli orari del Marra Block Pop
Qui di seguito gli orari in cui cominceranno i vari set della giornata, che accompagneranno il pubblico fino allo spettacolo, alle 19, del rapper di Barona. Tra i presenti troviamo alcuni giovani stelle, come ABBY 6IX, ma anche Rame che ha collaborato con Marracash in "Barona". Qui gli orari.
- 12:30 – Apertura del servizio Infopoint in Via Enrico De Nicola
- 15:00 – Apertura porte (ingresso da Via Voltri)
- 16:30 – Chef P & dj 2P (Dj set)
- 17:30 – Bandits Crew / Bandits Dance Studio
- 17:45 – R1Mka, Elylaba, xMikeyi, Yas Laba
- 18:00 – Y.E.B.
- 18:10 – Mimmoflow
- 18:20 – ABBY 6IX
- 18:35 – RAME
- 19:00 – Inizio concerto di Marracash
- 20:30 – Fine show
Gli ospiti sul palco con Marracash
Come anticipato, non solo ABBY 6IX e Rame sul palco ad aprire lo spettacolo. Infatti, nelle ore precedenti si esibiranno alcuni rapper del quartiere di Barona, da R1Mka a Elylaba, xMikeyi, Yas Laba, Y.E.B e Mimmoflow. Ma non solo, perché oltre al dj set di Chef P e dj 2P, si esibiranno sul palco anche i ballerini della Bandits Crew. Non ci sono ancora conferme sulla presenza di ospiti esterni che potrebbero raggiungere sul palco il rapper di Barona.