La scaletta del concerto dei Metallica allo stadio Dall’Ara di Bologna, l’ordine delle canzoni
Stasera, mercoledì 3 giugno 2026, arriva in Italia il M72 World Tour dei Metallica, che nel 2026 è partito lo scorso 9 maggio dallo stadio Olimpico di Atene in Grecia. I 4 componenti della band, James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo e Lars Ulrich, saranno protagonisti allo stadio Dall'Ara di Bologna, con lo spettacolo che comincerà intorno alle 20:30. L'evento avrà anche un opening act, che vedrà salire sul palco prima i Gojira, la band death metal francese con frontman Joe Duplantier. Successivamente invece si esibiranno i Knocked Lose, il gruppo musicale punk condotto da Bryan Garris. Dopo la data a Bologna, il tour proseguirà verso Budapest, Dublino, Glasgow, Cardiff, prima dichiudersi a Londra, il prossimo 3 e 5 luglio. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Metallica allo stadio Dall'Ara di Bologna, già visti nella scaletta del loro precedente concerto all'Olympiastadion di Berlino.
La scaletta con le canzoni del concerto dei Metallica allo stadio Dall'Ara di Bologna
Un tour che accompagna, dal 2023, la promozione dell'ultimo album della band statunitense "72 Seasons". Ma per i fan storici del gruppo sarà l'occasione per ascoltare dal vivo "The Day That Never Comes" o "Sad But True", senza dimenticare "Nothing Else Matters". Ci sarà spazio anche per una chiusura con "Master of Puppets", penultimo brano in scaletta, che rispetto agli scorsi anni ricompare tra le esibizioni del gruppo. Ci sarà anche un piccolo momento italiano, con "The Ecstasy of Gold", la composizione di Ennio Morricone che sta accompagnando l'ingresso sul palco della band nel tour 2026. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Metallica allo stadio Dall'Ara di Bologna, già visti nella scaletta del loro precedente concerto all'Olympiastadion di Berlino.
- It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ‘n' Roll)
- The Ecstasy of Gold
- Creeping Death
- For Whom the Bell Tolls
- Of Wolf and Man
- The Memory Remains
- 72 Seasons
- The Unforgiven
- Fuel
- Kirk and Rob Doodle
- The Day That Never Comes
- Wherever I May Roam
- Nothing Else Matters
- Sad but True
- One
- Seek & Destroy
- Master of Puppets
- Enter Sandman
Le date del tour 2026 dei Metallica
- Budapest, Puskás Aréna, 11 e 13 giugno 2026
- Dublino, Aviva Stadium, 19 e 21 giugno 2026
- Glasgow, Hampden Park, 25 giugno 2026
- Cardiff, Principality Stadium, 28 giugno 2026
- Londra, London Stadium, 3 e 5 luglio 2026