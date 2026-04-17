Concerto Marracash a Milano 18 aprile, come arrivare a Barona: le strade chiuse per l’evento

Il Marra Block Party, che è il concerto organizzato dal rapper Marracash nel quartiere Barona a Milano, si svolgerà domani, sabato 18 aprile 2026. Il concerto inizierà alle 19 e terminerà alle 20.30. Per l’occasione saranno chiuse alcune strade e ci saranno deviazioni.

Nella giornata di domani, sabato 18 aprile 2026, si svolgerà il Marra Block Party in via Enrico De Nicola nel quartiere Barona a Milano. Si tratta di un concerto organizzato dal rapper Marracash proprio nel quartiere in cui ha vissuto. Il cantante, infatti, è molto legato alle sue origini e al luogo, che lo ha visto crescere e che lo ha forgiato. Il quartiere, infatti, è spesso menzionato nei suoi testi ed è stato scenario, per esempio, di uno dei suoi video e testi più celebri: Badabum cha cha. Tutti lo ricordiamo mentre si trova su un elefante, che circola indisturbato proprio tra le strade della Barona. E proprio per questo suo legame viscerale, che Marracash ha deciso di celebrare il disco di diamante del suo album Persona.

I biglietti – per i quali hanno avuto priorità i residenti e che sono andati subito sold out – sono stati messi in vendita il 5 marzo al prezzo di 25 euro. Il ricavato sarà poi devoluto ad attività sociali e alla riqualificazione del quartiere, a dimostrazione di quanto Marracash sia legato alla. zona.

L'evento inizierà alle 16.30 quando ci sarà il dj set di Chef P e dj 2P. Dalle 17.30 alle 18 ci saranno i Bandits Crew/Bandits Dance Studio e R1Mka – Elylaba – xMikeyi – Yas Laba. Alle 18 si esibiranno Y.E.B.m Mimmoflow e Abby 6IX. Alle 18.30 salirà sul palco Rame. Alle 19 inizierà il concerto di Marracash, che dovrebbe poi concludersi alle 20.30. Per l'occasione saranno chiuse alcune strade. In buona sostanza, tutto è stato allestito e pensato per consentire alla Barona di celebrare il suo Re.

La coda per acquistare i biglietti per il Marra Block Party (LaPresse)

Strade chiuse e divieti a Milano il 18 aprile

Il concentro coinvolgerà l'area che si estende tra via De Pretis, via Voltri e via San Virgilio. Dalle 20 di oggi, ci saranno i primi restringimenti delle careggiate. Dalle 8 di domani mattina, sabato 18 aprile, sarà interdetto il traffico generale. Potranno accedere solo i residenti e i mezzi di soccorso. Dalle 13 a mezzanotte scatterà poi il totale traffico veicolare. Ovviamente il passaggio pedonale sarà sempre consentito ai residenti.

Come arrivare al Marra Block Pop con i bus e le metro

Ci sono diversi bus che permettono di arrivare nel quartiere Barona. Tra questi, la linea 98, 74 e 71. Ovviamente dipende sempre dal punto di partenza. Non sono previsti particolari orari per i mezzi di trasporto.