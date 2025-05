Testo e significato di Maschio, Annalisa canta cosa farebbe nei panni di un uomo, nel tormentone estivo

video suggerito

Cosa farebbe Annalisa nei panni di un uomo? Lo racconta la cantante nella nuova canzone Maschio, hit estiva della popstar: ecco testo e significato della canzone.

A cura di Redazione Music

Annalisa

Si chiama Maschio il nuovo singolo di Annalisa, la canzone che la porta direttamente, una tra le prime a giocarsi la stagione del tormentone estivo. Annalisa, una delle popstar italiane, nonché hitmaker, soprattutto quando vede avvicinarsi l'estate ha pubblicato questa canzone scritta assieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione, riportando un po' alla mente alcune sonorità anni 70/80 (anche il modo in cui la cantante sceglie di cantarla), con un synth a sorreggere tutto e a riportare il tutto alla contemporaneità creando così un brano uptempo che sentiremo ancora per un po' di mesi.

Testo di "Maschio"

Mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh

Faccio il diavolo per te

Vado al massimo per te

Io mi illumino per te

Anche quando non mi baci per orgoglio

Posso farlo io per te

Vado in terapia per te

Scaglio io la prima pietra

Mi rovino la carriera

Presa da una furia cieca

Per calmarmi sto svuotando il portafoglio

Io mi indebito per te

Ma te lo giuro su Maria

L'amore cieco è una teoria

Non parli mai di gelosia

Ma io lo so

Anche un maschio a volte piange

Se fossi nella tua camicia, o anche più giù

Mi diresti: "Pervertita", o peggio: "Fai tu"

Ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù

Come hai fatto con lе altre

Se fossi un maschio io

Mi vendеrei per tutto, per zero

Mi venderei per finta, e davvero

Io mi venderei solo col pensiero

Solo per lei-ei

Solo per lei-ei

Che succede la notte?

Ma che succede la notte?

L'orologio si mette a correre

Come me nella bufera

Per seguire una Chimera

Invertire Adamo ed Eva

Fare a botte anche se non c'è bisogno

Spacco il tavolo per te

Ma te lo giuro su Maria

L'amore cieco è una teoria

Non parli mai di gelosia

Ma io lo so

Anche un maschio a volte piange

Se fossi nella tua camicia, o anche più giù

Mi diresti: "Pervertita", o peggio: "Fai tu"

Ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù

Come hai fatto con le altre

Se fossi un maschio io

Mi venderei per tutto, per zero

Mi venderei per finta, e davvero

Io mi venderei solo col pensiero

Solo per lei-ei

Solo per lei-ei

Che succede la notte?

Ma che succede la notte?

Ma te lo giuro su Maria

L'amore cieco è una teoria

Non parli mai di gelosia

Ma io lo so

Anche un maschio a volte piange

Se fossi nella tua camicia, o anche più giù

Mi diresti: "Pervertita", o peggio: "Fai tu"

Ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù

Come hai fatto con le altre

Se fossi un maschio io

Mi venderei per tutto, per zero

Mi venderei per finta, e davvero

Io mi venderei solo col pensiero

Solo per lei-ei

Solo per lei-ei

Il significato di Maschio

Come sarebbe per Annalisa stare nei panni di un uomo? Anzi, di un maschio? La cantante usa questa canzone per ribaltare un po' i piani e lo fa anche a livello iconografico, per come si mostra, giocando con gli stilemi della società: "Maschio è una nube – racconta direttamente Annalisa -. Una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo. Quanto differente può essere, la stessa azione, la stessa frase, lo stesso pensiero, nei panni di un lui? Che sogno, essere lui!".

Annalisa è ironica, come quando canta "Se fossi nella tua camicia, o anche più giù Mi diresti: ‘Pervertita', o peggio: ‘Fai tu' Ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù Come hai fatto con le altre" oppure quando ribalta tutto: "Se fossi un maschio io Mi venderei per tutto, per zero Mi venderei per finta, e davvero Io mi venderei solo col pensiero Solo per lei-ei" con questo hook finale che ci ritroveremo a cantare nei prossimi mesi. Questa canzone è anche un primo passo verso la nuova direzione musicale della cantante e verso il tour di novembre e dicembre 2025 nei principali Palasport italiani.