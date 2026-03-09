Chi è Valentina Pesaresi, la cantante di Amici 2025

Valentina Pesaresi è una delle cantanti dell’edizione 25 di Amici di Maria De Filippi. Si è guadagnata nella puntata di domenica 8 marzo una maglia dorata per il Serale.

Valentina Pesaresi, Amici 25

Valentina Pesaresi è una delle cantanti dell'edizione 25 di Amici di Maria De Filippi. La concorrente nata nel 2004 a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, si è guadagnata nella puntata di domenica 8 marzo una maglia dorata per il Serale, guidata in questo percorso dal professore Rudy Zerbi. Durante la sua permanenza ad Amici 25, ha pubblicato due inediti: il primo "Meglio" è stato scritto per lei da Angelina Mango. Mentre il secondo singolo è "caTene".

Chi è Valentina Pesaresi, concorrente nel talent arrivata al serale

Sin da piccola, Valentina sviluppa una passione per la musica, accompagnata anche dalla chitarra di suo padre Luca, di professione geometra ma nel tempo libero musicista. I due, prima dell'ingresso di Valentina ad Amici 25, si esibiscono in locali sotto il nome di "IVuelle", con un repertorio pop e country. La cantante, che ha anche dimestichezza con il pianoforte, ha anche collaborato come corista all'interno del Pink Floyd Sound Project, una tribute band riminese. Nel frattempo, la a giovane artista lavorava come commessa all'interno di un negozio di cosmetici.

Il percorso ad Amici e gli inediti

Valentina è una delle concorrenti di Amici 25 ad aver avuto la possibilità di accedere durante la prima puntata del Pomeridiano del 28 settembre, con una cover al piano di "The Climb" di Miley Cyrus. Un'esibizione che ha convinto Rudy Zerbi, che ha puntato molto sulla giovane cantante riminese. Durante il suo percorso ha avuto la possibilità di cantare il suo primo inedito, "Meglio", scritto per lei da Angelina Mango, che si è posizionato sin da subito tra i singoli più ascoltati di quest'edizione. Un processo inverso per "caTene", brano pubblicato nel secondo round di inediti, con meno di 6mila ascolti nelle prime 24 ore.

Un risultato che aveva spinto la stessa Valentina quasi ad abbandonare la trasmissione. Il 18 gennaio infatti, aveva confessato al suo professore Rudy Zerbi di aver perso gli stimoli creativi e di non sentirsi più adatta al meccanismo e alle pressioni del contesto televisivo. La redazione le aveva permesso di abbandonare temporaneamente la trasmissione per un'intera settimana, tornando poi il 25 gennaio, ma esibendosi poi solo il 1 febbraio con "Still Don't Care".