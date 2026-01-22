L’addio di Valentina, le lacrime di Angie e l’incognita del Serale di Amici 25: cosa rimarrà del pomeridiano

Le lacrime di Angie e l’addio temporaneo di Valentina frammentano ancora di più Amici 25: ecco cos’è accaduto e perché Amici avrebbe bisogno nuovi e vecchi protagonisti, non solo tra i banchi dei concorrenti.

Valentina e Angie, Amici 25

Manca sempre meno al Serale di Amici e il percorso, soprattutto nelle ultime settimane, è diventato uno dei più confusi e frammentati a cui il pubblico ha avuto la possibilità di assistere. Un processo di eliminazioni e autosabotaggi che ha coinvolto recentemente, nella categoria canto, Flavia, Opi e adesso la coppia Valentina – Angie. A loro si aggiunge la più recente, nella categoria ballo, di Pierpaolo, eliminato dall'insegnante Veronica Peparini. Il caos a cui stiamo assistendo sta forse erodendo anche le varie narrazioni condotte in questo percorso al Pomeridiano di Amici 25, mettendo tutto in bilico, non solo nel corpo classe, ma anche in quello docente. Lo testimonia lo scambio avuto tra la conduttrice Maria De Filippi e la giudice Anna Pettinelli.

Perché Angie era entrata come una delle favorite alla vittoria della categoria canto di Amici 25

Ma partiamo da Angie: la giovane cantante, con un passato tutt'altro che amatoriale, era entrata nella classe lo scorso 27 ottobre, durante la quinta puntata del Pomeridiano, vincendo la sfida contro il più acerbo Frasa. La cantante aveva presentato l'inedito "Poco Poco", che aveva accennato, e non poco, la distanza con gli altri concorrenti in gioco, proprio sulla proiezione futura nell'industria musicale. Angie compariva ancora tra gli artisti Universal, dopo aver pubblicato i singoli "Vent'anni", "Se ci lasciassimo domani" e "Dolcemente", ma soprattutto avendo partecipato alla finale di Sanremo Giovani con "Scorpione". Poi alcune ottime esibizioni, come nelle scorse settimane con "I'll never love again" di Lady Gaga, o a novembre quando con "Minuetto" di Mia Martini aveva impressionato Annalisa, ma soprattutto Ornella Vanoni, in una delle sue ultime apparizioni televisive.

La delusione per l'inedito "Millemila Missili" e la sfida vinta con Selene

Questo non cancella alcune prestazioni incolori, come nell'ultima puntata con l'inedito "Millemila Missili". Infatti, il giudice Brunori Sas ha valutato la sua esibizione come la peggiore della settimana, riferendosi non molto alla qualità del brano, ma alla sua esecuzione, carente proprio nel primo segmento della canzone fino al primo ritornello. La decisione di Brunori Sas, giudice contestato sui social ma quanto mai preciso nelle sue valutazioni in merito all'esibizione, è stata presa come un attacco definitivo e personale proprio dalla cantante, che ritornando in casetta si è sfogata, piangendo: "Sono stanca di vedermi sempre là in fondo. Io non me lo merito e non se lo merita nemmeno questa canzone. Se il pezzo più forte che ho si merita l'ultimo posto, allora devo andarmene a casa". Anche se nelle scorse ore ha vinto la sfida con Selene, non sembrano fugati i dubbi su una sua possibile eliminazione nelle prossime settimane. Questo comprometterebbe, e non poco, il valore del roster cantanti di quest'edizione che ha perso nelle scorse puntate anche Flavia.

Valentina ha abbandonato temporaneamente il talent: "Ho paura che quando uscirò non avrò più lo stimolo di cantare"

In merito a questo, il discorso diventerebbe ancora più difficile se si avverasse, in maniera definitiva, ciò che è accaduto nei giorni scorsi a Valentina. Il suo singolo "Comete" è stato uno dei più orecchiabili della classe, ma non è stato premiato in classifica: nel duello finale con Lorenzo Salvetti, in cui è stata espressa la preferenza dei compagni, Valentina è stata mandata in sfida. Un destino che la accomunerà alla stessa Angie, ma che in questo senso si complica ancora di più dopo i dubbi visti post-puntata. In un faccia a faccia con il suo insegnante Rudy Zerbi ha svelato: "Non so se sono adatta. Fuori di qui vivevo la musica in maniera diversa, come passione, e dicevo che mi sarebbe piaciuto farlo diventare un lavoro. Qui è facile mantenere il ritmo, ma ho paura che quando uscirò non avrò più lo stimolo". Le riflessioni sul futuro e sulla possibilità di vivere la musica come un lavoro hanno portato Valentina a esporsi pubblicamente, accettando la proposta di poter ritornare temporaneamente a casa.

Amici 25, l'edizione più frammentata degli ultimi anni

La sua uscita dalla casetta per una sola settimana, in teoria, è prevista dal regolamento di Amici. Negli ultimi anni, per esempio, abbiamo assistito agli addii temporanei di Holden ad Amici 23, ma anche di Ayle nell'edizione precedente. Il possibile addio di Valentina e i dubbi su Angie, due delle storie più riconoscibili di quest'edizione, unito a quello di Flavia e al pericolo di perdere per strada anche Opi, rendono l'edizione 25 di Amici non solo una delle più frammentate, ma anche pronta al collasso. E in tutto questo, manca sempre meno al Serale: Amici appare alla ricerca di nuovi e vecchi protagonisti, non solo tra i banchi dei concorrenti.