Flavia eliminata da Amici, Lorella Cuccarini: “Non ti sei messa in discussione”, Plasma: “Non capite niente di lei”

Nella puntata di Amici 25 di domenica 11 gennaio, l'eliminazione di Flavia ha generato un'accesa discussione in studio, che ha coinvolto i professori, ma anche gli altri allievi della scuola, soprattutto Plasma, contrariati dalla scelta dei coach di sospendere il percorso dell'aspirante cantante.

Il discorso di Anna Pettinelli è piuttosto chiaro, Flavia non è pronta per andare avanti nella scuola di Amici, nonostante in questi tre mesi le siano state date le opportunità di impegnarsi e provare a crescere, la prof ritiene che non ci sia stato un cambiamento tale da farle fare un salto significativo: "Sei intonata, sai cantare, ma sei trasparente, sei vuota" le dice Pettinelli. Maria De Filippi, quindi, chiede alla prof se sia decisa a eliminare l'allieva, ricevendo una risposta affermativa. La ragazza ritiene che l'eliminazione sia ingiusta e non fa nulla per nasconderlo, interviene allora Lorella Cuccarini che dice la sua:

Ti è stata data l'opportunità in questi mesi di migliorare, ma vieni qui e canti come tre mesi fa. Ti guardi intorno come se fossi la più brava qui dentro, ma evidentemente non è così. Probabilmente non ti sei messa davvero in discussione. Te lo dico per esperienza, perché anche io ho iniziato molto giovane, bisogna soffermarsi a capire dove si sbaglia, e questo vale per tutti, altrimenti non si va da nessuna parte. Lo dico anche per il futuro, fuori di qui.

La ragazza non esita a dire la sua: "Non penso di non essere umile, anzi. Io non capisco, veramente. Non sarà questa cosa a fermare una passione che ho da quando avevo due anni, per mostrare tutte le emozioni che provo mentre canto".

Interviene nella discussione anche Plasma, allievo di canto di questa edizione che ha iniziato un flirt proprio con Flavia. Rivolgendosi alle professoresse, quindi, dice: "Io vorrei dire una cosa, credo che qui, parlando di mettersi in discussione, forse anche voi professori dovreste farlo, non avete capito niente di Flavia" e aggiunge: "È una perdita dal punto di vista personale e anche artistico". Pettinelli, quindi, prende parola dicendo: "È un pensiero di Plasma, come io ho il mio e ritengo che Flavia non sia pronta per andare avanti".