Anna Pettinelli presa di mira dopo l’eliminazione di Flavia ad Amici, risponde agli insulti: “Ce la metterò tutta”

L'eliminazione di Flavia Buoncristiani da Amici 25 ha acceso un caso tra i telespettatori. Una parte di pubblico non ha digerito la decisione di Anna Pettinelli di interrompere il percorso dell'allieva nella scuola: in molti hanno accusato la professoressa del talent, e speaker radiofonica, di eccessiva severità e di aver privilegiato una visione personale, a scapito del potenziale della cantante. Il malcontento dei fan è esploso sui social e così l'insegnante nelle ultime ore è diventata bersaglio di critiche, insulti e minacce, aggiunte da haters, in particolare sul suo profilo Instagram. Un utente ha scritto tra i commenti a un post della Pettinelli "Ma sta put*ana quando muore", parole piuttosto volgari che l'insegnante ha deciso di sottolineare, vista la loro gravità. In una story ha così scritto:

Non ho cancellato appositamente, come faccio di solito con gli insulti e le minacce, questo commento sotto un mio post. Lo lascio lì in bella vista per ricordarmi che esiste gente così. Ah, a proposito, ce la metterò tutta per non accontentarla.

La reazione di Flavia all'eliminazione ha amplificato la polemica dei fan: la giovane dopo la sospensione della maglia del 21 dicembre, aveva voltato le spalle allo studio augurando a tutti, con tono sarcastico, "Buon Natale". E una volta terminata la pausa natalizia e costretta a lasciare la casetta, ha definito "ingiusta" la sua eliminazione, sottolineando che il programma non avrebbe dovuto rinunciare alle sue capacità vocali. Reazione nervosa che ha acceso ancora di più l'ira del pubblico più accanito.

Flavia saluta Amici sui social. Nessuna parola per Anna Pettinelli

In un post pubblicato su Instagram un giorno fa, l'allieva ha salutato Amici con un messaggio ricco di ringraziamenti rivolti a Maria De Filippi, alla produzione, ai suoi compagni di avventura, a chi lavora dietro le quinte. Nessuna parola, però, per Anna Pettinelli, l'insegnante che l'ha seguita in questi mesi e che ha deciso la sua eliminazione. "Vengo da zero, come tanti. Prima dei palchi ero una bambina con il sogno di diventare una cantante. Questo sogno è diventato un obiettivo reale che continuerò a portare avanti con amore, lavoro e dedizione. Grazie alla mia famiglia e infine grazie a me stessa", le parole.