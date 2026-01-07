Flavia e Opi sfidano Pettinelli ad Amici 25, la richiesta alla produzione: “Vogliamo cantare ciò che vogliamo”

Il daytime di Amici 25 andato in onda mercoledì 7 gennaio ha fotografato una spaccatura che sembra ormai insanabile all'interno della squadra di Anna Pettinelli. I protagonisti della "rivolta" sono Flavia Buoncristiani e Opi, entrambi reduci da una domenica amara che ha lasciato strascichi pesanti. Se per la Pettinelli il rendimento dei suoi allievi è "stagnante", per i diretti interessati la colpa sarebbe da ricercare in assegnazioni sbagliate e in una gestione della pressione che definiscono "ingiusta".

Lo sfogo di Flavia: "Sospendere la maglia non costruisce nulla"

La tensione è esplosa subito dopo il ritiro della maglia di Flavia. La cantante, visibilmente scossa, si è lasciata andare a un duro sfogo nel quale ha rivendicato il diritto all'errore: "Momenti di sconforto non ci possono essere? Non possiamo essere esseri umani?", ha urlato Flavia, contestando la decisione della sua insegnante di toglierle la maglia invece di sostenerla in un momento di fragilità. L'allieva ha definito la scelta della Pettinelli "ingiusta" e poco costruttiva: "Una persona ha bisogno di forza e riceve il contrario? Io non me ne vado, anzi vi canto tutte le canzoni che volete". Una dichiarazione di guerra che sottolinea la volontà della ragazza di non arrendersi, nonostante il muro alzato dalla sua stessa professoressa.

Opi contro l'insegnante: "Mi vuole buttare fuori lei"

Non meno pacato è stato Opi, finito all'ultimo posto in classifica. Il giovane si è sfogato con il compagno Michele, puntando il dito proprio contro Anna Pettinelli, rea di avergli dato un'insufficienza che lo ha trascinato nel baratro del ballottaggio. "È lei che mi vuole buttare fuori", ha accusato Opi, convinto che i pezzi scelti dalla prof non siano idonei a esaltare le sue qualità. Secondo il cantante, solo l'inserimento delle proprie "barre" nel pezzo assegnato gli ha permesso di evitare l'eliminazione diretta: "Menomale che ho scritto, se no col ca** che arrivavo al ballottaggio, arrivavo ultimo"*.

La richiesta alla produzione: scavalcare Anna Pettinelli

La vera svolta, però, è arrivata quando Flavia e Opi hanno deciso di unire le forze per presentare una richiesta ufficiale alla produzione. I due allievi hanno chiesto di potersi esibire davanti al pubblico e all'intera commissione con brani scelti esclusivamente da loro. L'obiettivo è duplice: da un lato, dimostrare alla Pettinelli di aver sbagliato valutazioni; dall'altro, farsi ascoltare dagli altri professori (Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini), nella speranza di trovare qualcuno disposto a dare loro quella fiducia che sentono di aver perso. Un guanto di sfida lanciato non a un avversario, ma alla propria "guida", che potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri delle squadre in vista del Serale.