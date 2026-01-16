Vasco Rossi pubblica Flavia Buoncristiani su Instagram, la reazione dell’ex allieva di Amici 25

Flavia Buoncristiani spunta sul profilo di Vasco Rossi, e il gesto del celebre cantautore riporta al centro dell'attenzione la discussa eliminazione dell'ex allieva da Amici.

La cantante è stata definitivamente eliminata dalla scuola del talent show di Maria De Filippi nella puntata di domenica 11 gennaio, per volere di Anna Pettinelli che ha ritenuto insufficiente la sua esibizione. La tensione tra insegnante e allieva è stata una delle dinamiche più discusse dell'edizione in corso, e ha scatenato forti reazioni sia dentro che fuori la scuola, alimentate anche dagli sfoghi, "teatrali" per molti telespettatori, dell'ex allieva che ha definito "ingiusta" la sua uscita di scena e sottolineato che il programma non avrebbe dovuto rinunciare alle sue capacità vocali. E mentre Anna Pettinelli, a seguito della sua decisione, fa i conti con i commenti negativi dei fan del programma – ai quali ha risposto a tono – , per Flavia Buoncristiani è arrivata una inaspettata soddisfazione.

Il gesto di Vasco Rossi per Flavia dopo Amici 25

Vasco ha pubblicato tra le sue stories di Instagram il video della sua esibizione, nello studio di Amici, mente canta Sally, sua celebre canzone, suscitando commenti di sostegno e ammirazione nei confronti della giovanissima cantante. La story è stata repostata a sua volta dalla Buoncristiani che ha commentato: "Grazie Vasco, è un onore".

Non è il primo artista italiano a mostrare ammirazione nei suoi confronti. Prima che venisse eliminata, Flavia era stata difesa pubblicamente da Nina Zilli che in un commento TikTok esaltava la sua esibizione sulle note della canzone Sola.

Ad ogni modo, nelle ultime ore l'ex allieva ha condiviso con i fan un annuncio importante che riguarda la sua carriera. Ha rivelato che a fine mese, precisamente il 30 gennaio, uscirà il suo nuovo singolo dal titolo STOP. "Non vedo l'ora" ha commentato.