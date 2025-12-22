Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Nina Zilli contro Anna Pettinelli ad Amici, difende Flavia dopo le critiche: “Non ha urlato, quella è anima”

Dopo la puntata di Amici di ieri è intervenuta Nina Zilli che ha difeso Flavia, la cui maglia è stata sospesa da Anna Pettinelli. La cantante, autrice della canzone che ha cantato l’allieva, ha così commentato: “Non siamo più abituati a sentire l’anima, sentiamo perfezione finta sempre”.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Gaia Martino
5 CONDIVISIONI
Immagine

Nella puntata di Amici ieri, domenica 21 dicembre, Anna Pettinelli ha deciso di sospendere la maglia a Flavia prima che lei si esibisse. Ha accusato l'allieva di non riuscire a mostrare emozione nei brani che canta, non trovando d'accordo la giovane: "Secondo me non riesci a tirare fuori la testa dal buco dell'inespressività. Ti contesto il fatto che non riesci a tirare fuori un'emozione. Avevi canzoni in cui era impossibile non tirare fuori quell'emozione che ti è stata contestata tante volte, io non l'ho vista. Mi devi riconsegnare la maglia, te la sospendo" ha dichiarato l'insegnante. La cantante ha così risposto: "Non condivido, mi dispiace. Ho 19 anni e vivo sempre in ballottaggi e sfide. Non ho mai tolto dalla musica e dalla vita è l'emozione. Ci ho sempre messo passione, ho avuto problemi con ansia e agitazione, però tutte le lezioni con i vocal coach sono andate bene". L'allieva ha chiesto di cantare ugualmente il brano che aveva preparato, Sola di Nina Zilli, e una volta terminato, ha lasciato lo studio in lacrime, augurando a tutti i presenti Buon Natale.

La sospensione della sua maglia ha fatto chiacchierare i telespettatori e in queste ore è intervenuta anche Nina Zilli, autrice della canzone sulla quale Flavia si è esibita, per difendere l'allieva.

@perdueecomenoi

assurdo #viral #amici25 #mariadefilippi #flavia #perte

♬ Qualcosa di Grande – Flavia Buoncristiani

Tra i commenti a un video dell'esibizione presente su TikTok, la cantante ha così detto la sua: "Io l'ho scritto al piano questa canzone, svarionando tra le note. Va cantata sputando l'anima. Va cantata come piace a chi la canta, vocalizzata come si crede. Si sputa l'anima quando si canta l'anima", ha spiegato prima di andare contro il parere di Anna Pettinelli. "Non sta urlando, scusate, quella è anima e sapete che c'è? Non siamo più abituati a sentire l'anima, sentiamo perfezione finta sempre. Siamo dentro al rigo e invece bisogna cercare di uscirne, sempre, anche se sembra sbagliato a tanti", ha concluso.

Leggi anche
Rossella Erra insultata dai fan di Nancy Brilli dopo Ballando con le Stelle: "Minacciano di ammazzarmi"
Immagine
Programmi TV
5 CONDIVISIONI
Immagine
La denuncia di Signorini contro Corona può bloccare l'uscita della puntata di Falsissimo il 22 dicembre?
La Procura sequestra il materiale di Corona dopo la denuncia del conduttore
Signorini lascia il Grande Fratello Vip? Cosa succede a Mediaset dopo le accuse di Corona
Signorini rompe il silenzio: "Tutto in mano ai miei legali"
Davide Donadei: "Un mese di chat, smise quando capì che conoscevo De Filippi"
Daniele Dal Moro: "Messaggi ambigui ma lui è solo la punta dell'icerberg"
Alessandro Piscopo, ex manager di Medugno: “Al provino, Signorini finse di non conoscerlo”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views