Nina Zilli contro Anna Pettinelli ad Amici, difende Flavia dopo le critiche: “Non ha urlato, quella è anima”

Dopo la puntata di Amici di ieri è intervenuta Nina Zilli che ha difeso Flavia, la cui maglia è stata sospesa da Anna Pettinelli. La cantante, autrice della canzone che ha cantato l’allieva, ha così commentato: “Non siamo più abituati a sentire l’anima, sentiamo perfezione finta sempre”.

Nella puntata di Amici ieri, domenica 21 dicembre, Anna Pettinelli ha deciso di sospendere la maglia a Flavia prima che lei si esibisse. Ha accusato l'allieva di non riuscire a mostrare emozione nei brani che canta, non trovando d'accordo la giovane: "Secondo me non riesci a tirare fuori la testa dal buco dell'inespressività. Ti contesto il fatto che non riesci a tirare fuori un'emozione. Avevi canzoni in cui era impossibile non tirare fuori quell'emozione che ti è stata contestata tante volte, io non l'ho vista. Mi devi riconsegnare la maglia, te la sospendo" ha dichiarato l'insegnante. La cantante ha così risposto: "Non condivido, mi dispiace. Ho 19 anni e vivo sempre in ballottaggi e sfide. Non ho mai tolto dalla musica e dalla vita è l'emozione. Ci ho sempre messo passione, ho avuto problemi con ansia e agitazione, però tutte le lezioni con i vocal coach sono andate bene". L'allieva ha chiesto di cantare ugualmente il brano che aveva preparato, Sola di Nina Zilli, e una volta terminato, ha lasciato lo studio in lacrime, augurando a tutti i presenti Buon Natale.

La sospensione della sua maglia ha fatto chiacchierare i telespettatori e in queste ore è intervenuta anche Nina Zilli, autrice della canzone sulla quale Flavia si è esibita, per difendere l'allieva.

Tra i commenti a un video dell'esibizione presente su TikTok, la cantante ha così detto la sua: "Io l'ho scritto al piano questa canzone, svarionando tra le note. Va cantata sputando l'anima. Va cantata come piace a chi la canta, vocalizzata come si crede. Si sputa l'anima quando si canta l'anima", ha spiegato prima di andare contro il parere di Anna Pettinelli. "Non sta urlando, scusate, quella è anima e sapete che c'è? Non siamo più abituati a sentire l'anima, sentiamo perfezione finta sempre. Siamo dentro al rigo e invece bisogna cercare di uscirne, sempre, anche se sembra sbagliato a tanti", ha concluso.