Anna Pettinelli contro Malgioglio ad Amici 25, lo scontro per Riccardo: “Tra me e te c’è un problema”

Durante la puntata di Amici oggi, Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio hanno discusso per via dei loro pareri contrastanti su Riccardo. “Tra me e te c’è un problema di comprensione”, ha dichiarato l’insegnante nel tentativo di difendere le sue idee sull’allievo.

Nella puntata di Amici oggi, domenica 7 dicembre 2025, Cristiano Malgioglio, invitato in studio per giudicare la gara di canto degli allievi, ha discusso con Anna Pettinelli per Riccardo, giovane allievo che si è esibito al centro dello studio per la gara di canto. Alla maestra le sue abilità canore "non convincono", e le sue parole hanno trovato il disaccordo del giudice esterno che, invece, apprezza il talento del cantante. "Questo pezzo non lo valorizza" ha dichiarato la Pettinelli sostenendo che non sia abbastanza pronto per la competizione. Quando Malgioglio l'ha contraddetta, è partito un aspro botta e risposta che ricorda gli scontri nati tra i due durante il Serale delle passate edizioni.

"Tra me e te c'è un problema di comprensione", ha dichiarato Anna Pettinelli rivolgendosi al collega. "Ma va bene. Imparerà tante cose. Vai tesoro, farai tante cose", ha risposto il celebre cantautore e volto televisivo, rivolgendosi all'allievo. Riccardo ha così commentato: "Siamo a dicembre, però a me non sembra di non essere migliorato. Partivo da zero, e ora…". Maria De Filippi ha allora ricordato al pubblico presente il motivo per il quale il giovane non ha mai studiato canto prima di approdare ad Amici. "Lui faceva l'elettricista, un lavoro dignitosissimo. Non ha fatto scuola, non poteva fare canto. Le prime lezioni le ha prese qui", ha dichiarato la conduttrice nel tentativo di giustificarlo dalle critiche della Pettinelli.

Tra Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio non sembrerebbe scorrere buon sangue: i due hanno spesso battibeccato nelle passate edizione del Serale di Amici, durante le quali il cantautore era giudice. Ospite di Verissimo Malgioglio parlò anche del suo rapporto con la speaker raccontando: "Con lei avrei voluto litigare anche di più, è una tosta, ti da soddisfazione. Litighiamo come due comari, ma sempre con discrezione e rispetto".