Ad Amici Rudy Zerbi salva Michele dopo la sfida con Caterina: “Ho cambiato idea, ma voglio un banco anche per lei”

Nella puntata di Amici oggi Michele ha fatto commuovere Rudy Zerbi che ha deciso di annullare la sfida. “Non voglio che esca dalla scuola” ha dichiarato l’insegnante, prima di chiedere l’ammissione di Caterina, la sfidante.

Michele Ballo non rischierebbe più l'eliminazione ad Amici 25. Il cantante nella puntata del talent di oggi, domenica 7 dicembre 2025, con la sua esibizione al centro dello studio, durante la sfida contro un'aspirante allieva Caterina, ha fatto cambiare idea a Rudy Zerbi. Commosso, l'insegnante ha deciso di congelare la sfida spiegando di non voler più la sua eliminazione. "Devo essere onesto, ascoltare questa cover mi ha fatto cambiare idea. Trovo sbagliato che oggi Michele rischi di uscire dalla scuola. Se proprio Michele deve uscire, non voglio che esca per mano mia", ha dichiarato, scatenando una forte reazione nell'allievo. Davanti a Michele, in lacrime, ha continuato: "Credo tanto nel talento della sfidante, ma credo anche che sia giusto che lui vada avanti. Vorrei annullare la sfida". Il cantante è stato consolato da Maria De Filippi che lo ha abbracciato, poi ha spiegato che, secondo le regole, "La prossima settimana dovrà fare una nuova sfida".

L'ingresso della nuova allieva Caterina nella scuola

Rudy Zerbi, dopo aver annullato la sfida, ha chiesto l'inserimento nella scuola di Caterina Lumina. "L'ho scelta io, vorrei chiedere ai miei colleghi di darle un banco. Se si può fare, anche subito, vorrei che si esprimessero. Merita di entrare nella scuola", ha dichiarato. La cantante si è esibita sulle note di Lucciole, brano di Blanco, prima di ascoltare il parere degli insegnanti. "Riconosco il talento di Caterina, per me non ci sono problemi" ha commentato Lorella Cuccarini. "Io non sono impressionatissisma, ma se un professore fa una richiesta del genere non troverà mai il mio voto contrario", ha aggiunto Anna Pettinelli. Anche per gli altri insegnanti, tutti di ballo, la giovane merita di proseguire il suo percorso artistico nella scuola: Caterina nella puntata di oggi, è allora diventata una nuova allieva di Amici.