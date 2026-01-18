Ad Amici la lite tra Anna Pettinelli e Opi, De Filippi lo difende: “Fossi in lui, mi sentirei presa per il cu*”

Accesa discussione ad Amici 25 tra Anna Pettinelli e Opi. Il cantante è stanco di arrivare in basso in classifica e, nonostante abbia proposto una lista di brani, la sua prof continua a scegliere altro. Maria De Filippi è intervenuta: “Fossi in lui, mi sentirei presa per il cu**”.

Accesa discussione ad Amici 25 tra Anna Pettinelli e il suo allievo Opi. Nella puntata di domenica 18 gennaio, la prof di canto si è confrontata con il cantante dopo aver sentito alcune sue parole che non le sono piaciute. A intervenire per fare chiarezza anche Maria De Filippi.

Cosa aveva detto Opi sulla sua insegnante dopo la scorsa puntata

Stanco di arrivare ultimo in classifica, dopo la puntata dell'11 gennaio Opi si era sfogato in casetta con alcuni compagni. Il cantante ha duramente criticato la sua prof Anna Pettinelli e il metodo che sceglie per assegnare i brani, convinto che non valorizzino: "Non mi fido della mia prof. Tutto a un tratto, quando ci sarà da dare la maglia del Serale, potrà cambiare idea ancora una volta, la cambia ogni tre per due".

Il ragazzo non ha fiducia nella sua insegnante ed è stanco di fare una brutta figura davanti al pubblico: "Ho paura che un giorno si gira male e mi dice di andare a casa. Sono stufo di andare in onda e fare figure di me**a. Ringrazio più Rudy per gli sberloni che mi ha dato. Un professore ti deve motivare e lei non lo sta facendo per niente.

Il confronto tra Opi e Pettinelli: "Tu ne capisci più di me?"

"Non sono contenta di quello che dici e dei toni che usi. Ci deve essere un rapporto di fiducia, che io ti ho rinnovato una settimana fa dicendoti che avevi cantato bene, Tu invece dici il contrario", ha spiegato la prof Pettinelli al suo allievo. I toni si sono poi alzati: "Tu ne capisci più di me? La mia parola contro la tua, ma la mia ha un valore diverso perché mangio pane e musica da 50 anni".

Opi ha provato a spiegarle che, tutte le volte in cui si è riascoltato dopo la puntata, non si è piaciuto e il fatto che sia spesso basso in classifica lo dimostra. Pettinelli però ha una visione diversa: "Arrivare basso in classifica non vuol dire che hai cantato male o che la canzone è sbagliata. Ci sono tanti aspetti che concorrono".

L'intervento di Maria De Filippi

Nella discussione è intervenuta anche Maria De Filippi, per spiegare che in realtà le cose non sono andate esattamente così: prima di Natale Opi ha presentato alla sua prof una lista di brani che avrebbe voluto eseguire, ma poi in puntata si è trovato a cantarne uno che non rientrava in quell'elenco. "Lo avevi avvisato di questo?", ha chiesto la conduttrice ad Anna Pettinelli. "No", è stata la sua risposta. "Dal suo punto di vista l'incontro è nullo e io mi sentirei presa per il cu*o. È una mancata comunicazione", continua De Filippi.

La prof di canto ha spiegato il motivo della sua scelta: "Ho preso un pezzo del vecchio kit per non buttare via il lavoro. Quello che voleva fare lui ho ritenuto non fosse pronto". E ha poi aggiunto: "Sono due mesi che mette in discussione la mia professionalità. Non trovo giusto che me ne dica di tutti i colori". Rivolgendosi ad Opi ha concluso: "Non spararmi addosso, non cambio idea ogni due minuti. Cercheremo di comunicare". "Non ho avuto questa spiegazione, ci vuole tempo", ha detto l'allievo prima di tornare al suo posto.