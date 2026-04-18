Gard ad Amici blocca l’esibizione dopo aver sbagliato, Amadeus lo rincuora: “A Sanremo succede sempre”

Durante la quinta puntata di Amici in onda sabato 18 aprile, le sfide tra i giovani artisti si susseguono in una staffetta serrata e oltre alla varie manche tra le squadre, non mancano anche i guanti di sfida, ovvero quei testa a testa tra due cantanti o ballerini che devono misurarsi in una stessa esibizione. È stato il caso di Gard, della quadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, e Riccardo, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I due si sono scontrati cantando Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante, ma Gard ha avuto un momento di confusione che lo porta a fermare l'esibizione.

Amadeus rincuora Gard prima dell'esibizione

Il guanto di sfida è uno di quei momenti che i ragazzi di Amici affrontano con più tensione, perché è uno scontro quasi alla pari, in cui vengono giudicati sull'interpretazione di una stessa cosa, che sia un brano o una coreografia. Questa sera, quindi, Gard e Riccardo si sfideranno nel cantare Quando finisce un amore, un brano intenso e piuttosto complesso di Riccardo Cocciante. Il primo ad esibirsi è Gard che, però, a pochi secondi dall'inizio dell'esibizione si blocca: "Scusate, ho sbagliato. Mi devo fermare". Il ragazzo viene supportato da un grande applauso da parte del pubblico e intanto interviene anche Amadeus che dice: "Sai quante volte a Sanremo a un cantante succede questa cosa? Hai fatto la cosa migliore possibile, fermarti". Poi il conduttore si alza per raggiungere il cantante e continua: "Dovete mettervi in una condizione di serenità, state per interpretare una delle canzoni più belle della musica italiana, ora beviti un goccio d’acqua che hai la salivazione a zero".

Chi ha vinto il guanto tra Gard e Riccardo

Gard, quindi, ripete l'esibizione dal principio e una volta terminata risponde a Maria De Filippi che gli chiede se fosse soddisfatto: "Molto soddisfatto, mi era già successo una volta e mi sono detto “facciamo che non succeda più" dichiara. Dopodiché è il turno di Riccardo. Una volta terminate entrambe le performance, interviene Cristiano Malgioglio:

Ci troviamo di fronte a una delle canzoni più difficili della musica leggera italiana, i ragazzi devono sapere che è una canzone di abbandono e si devono sentire dei pugni nello stomaco, avete fatto un’interpretazione incredibile, non me l’aspettavo.

Stando, però, alle votazioni dei giudici ad avere la meglio è Riccardo che sia Gigi D'Alessio che Elena D'Amario hanno trovato più amalgamato al testo e alla canzone, mentre Amadeus prediligeva Gard: "Ho sentito quegli alti e bassi, quei picchi emotivi che ha questa canzone" spiega nel motivare il suo voto.